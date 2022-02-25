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НАТО продовжить постачати Україні ППО, - генсек НАТО Єнс Столтенберг

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П'ятниця 25 лютого 2022 20:42
НАТО продовжить постачати Україні ППО, - генсек НАТО Єнс Столтенберг Фото: Генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг повідомив, що Росія тричі порушила Основоположний акт РФ-НАТО, і угода більше не працює.

Про це він повідомив на брифінгу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія зруйнувала мир в Європі й зараз народ України бореться за свою свободу перед обличчям агресії з боку Росії.

НАТО закликає, щоб Росія негайно припинила цю безглузду війну, вивела війська з України та повернулася на шлях діалогу.

"Світ закликає Росію і керівництво Росії до відповіді. Росія є агресором, і Білорусь сприяє цьому. Президент Володимир Путін прийняв рішення вторгнутися в Україну і це жахлива стратегічна помилка, за яку Росія дорого заплатить", – сказав генсек НАТО.

Він додав, що військова операція Росії в Україні не зміцнить стратегічну безпеку Росії. А основна мета Росії - змінити владу в Києві. Росія також домагається відведення сил НАТО зі Східної Європи.

НАТО має намір надати Україні, Грузії, Молдові та Боснії та Герцеговині більше допомоги для просування демократичних реформ.

НАТО додатково розмістила на сході Альянсу тисячі військових, понад 100 літаків у високій готовності, понад 120 кораблів.

НАТО і Євросоюз мають намір продовжувати політику санкцій проти Росії, навіть якщо це означатиме втрати для них самих.

НАТО продовжить постачати зброю Україні, включаючи системи ППО.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Блінкен попередив інші країни про небезпеку з боку Росії.

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НАТО Єнс Столтенберг
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