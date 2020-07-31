В России умер знаменитый рэпер из Украины: всплыли новые подробности о расчленении тела женой

В России умер рэпер Энди Картрайт (фото: instagram.com.kkkartrait)

Адвокат супруги музыканта рассказала подробности его смерти

В Санкт-Петербурге нашли мертвым украинского рэпера Энди Картрайта. Его расчлененное тело находилось в пяти пластиковых пакетов. Жена музыканта Марина пыталась скрыть следы убийства на протяжении нескольких дней. Она сказала, что ее муж погиб от передозировки наркотиков, а она не хотела предать дело огласке, поэтому решила расчленить его тело и спрятать в пакеты.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что супруга украинца выстирала внутренние органы в стиральной машинке, но это не так. Об этом сообщила теща погибшего музыканта.

В интервью "КП" адвокат Марины Ирина Скурту рассказала, что стирка органов в стиральной машинке - выдумка СМИ. Если она и стирала в ней, то только вещи погибшего.

"В стиральной машинке никаких следов биоматериалов следователи не нашли. Мать моей подзащитной не задержана, она не принимала в этом участие. Сейчас она находится со своим двухлетним внуком у дальних родственников. Единственное, что прокомментирую: она знала о том, что сделала Марина и просила ее сообщить в полицию. Сама она этого делать не стала, так как боялась за дочь. Чтобы перебить трупный запах, они тело рэпера засыпали солью, в квартире жгли благовония", - рассказала адвокат Марины.

Отметим, чтобы скрыть трупный запах, Марина жгла в квартире благовония, а тело мужа засыпала солью.

Сейчас полиция проверяет, действительно, ли Энди Картрайт погиб от передозировки наркотиков. Ему было 30 лет. В браке с Мариной у него был двухлетний сын.

Как мы ранее писали, выяснились странные обстоятельства смерти украинского рэпера в Санкт-Петербурге.