У Росії помер знаменитий репер з України: спливли нові подробиці про розчленування тіла дружиною

У Росії помер репер Енді Картрайт (фото: instagram.com.kkkartrait)

Адвокат дружини музиканта розповіла подробиці його смерті

У Санкт-Петербурзі знайшли мертвим українського репера Енді Картрайта. Його розчленоване тіло знаходилося в п'яти пластикових пакетах. Дружина музиканта Марина намагалася приховати сліди протягом декількох днів. Вона сказала, що її чоловік загинув від передозування наркотиків, а вона не хотіла зрадити справу розголосу, тому вирішила розчленувати його тіло і заховати в пакети.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що дружина українця випрала внутрішні органи в пральній машинці, але це не так. Про це повідомила теща загиблого музиканта.

В інтерв'ю "КП" адвокат Марини Ірина Скурту розповіла, що прання органів в пральній машинці - вигадка ЗМІ. Якщо вона і прала в ній, то тільки речі загиблого.

"В пральній машинці ніяких слідів біоматеріалів слідчі не знайшли. Мати моєї підзахисної не затримана, вона не брала в цьому участь. Зараз вона знаходиться зі своїм дворічним онуком у далеких родичів. Єдине, що прокоментую: вона знала про те, що зробила Марина і просила її повідомити в поліцію. Сама вона цього робити не стала, бо боялася за дочку. Щоб перебити трупний запах, вони тіло репера засипали сіллю, в квартирі палили пахощі", - розповіла адвокат Марини.

Відзначимо, щоб приховати трупний запах, Марина палила в квартирі пахощі, а тіло чоловіка засипала сіллю.

Зараз поліція перевіряє, чи дійсно Енді Картрайт загинув від передозування наркотиків. Йому було 30 років. У шлюбі з Мариною у нього була 2,5-річна дитина.

Як ми раніше писали, з'ясувалися дивні обставини смерті українського репера в Санкт-Петербурзі.