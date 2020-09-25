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В России на учениях упала ракета: военные с матом разбегались в стороны (видео)

Пятница 25 сентября 2020 20:46
В России на учениях упала ракета: военные с матом разбегались в стороны (видео)
В России произошло ЧП на военных учениях (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

На российских военных учениях произошло новое ЧП

В России военные на учениях едва не подбили сами себя зенитной ракетой комплекса С-400 "Триумф". Демонстрация навыков стрельбы чуть не закончилась трагедией - смертоносный снаряд упал с неба рядом с солдатами.

Инцидент произошел в Астраханской области вскоре после ЧП со стрельбой из танка по своим. Об этом 25 сентября передает "Baza" на Telegram-канале.

Также в сети опубликовали видео происшествия с ракетой на учениях.

"Кавказ-2020"- пожалуй, самые веселые военные учения последнего времени", - говорится в материале.

Отмечается, что перед этим около 2 недель назад "дружественным огнем" был подбит танк T-90, а также один из военнослужащих случайно выстрелил в себя из гранатомета и лишился руки.

Нынешний конфуз произошел со стрельбой из ЗРК С-400.

"Сегодня на учения приехал Владимир Путин. Надеемся, что теперь все полетит как надо", - указано в публикации.

На кадрах, которые разошлись в интернете, видно, как российские солдаты с матом разбегаются и прячутся за техникой от падающей с неба ракеты.

Снаряд вскоре после запуска на мгновение "застыл" в воздухе и начал падать вниз. Взрыва после падения не произошло.

Происходящее снимали на видео сами военные. Предупреждаем - в ролике присутствует нецензурная брань!

Видео: В России на учениях на военных упала ракета

Как сообщалось, ранее в России военные сожгли собственную технику на учениях, и в сети появилось видео инцидента.

Кроме того, в России на учениях разбился истребитель "Су-30" при осуществлении учебно-тренировочного полета.

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