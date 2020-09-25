В России на учениях упала ракета: военные с матом разбегались в стороны (видео)

На российских военных учениях произошло новое ЧП
В России военные на учениях едва не подбили сами себя зенитной ракетой комплекса С-400 "Триумф". Демонстрация навыков стрельбы чуть не закончилась трагедией - смертоносный снаряд упал с неба рядом с солдатами.
Инцидент произошел в Астраханской области вскоре после ЧП со стрельбой из танка по своим. Об этом 25 сентября передает "Baza" на Telegram-канале.
Также в сети опубликовали видео происшествия с ракетой на учениях.
"Кавказ-2020"- пожалуй, самые веселые военные учения последнего времени", - говорится в материале.
Отмечается, что перед этим около 2 недель назад "дружественным огнем" был подбит танк T-90, а также один из военнослужащих случайно выстрелил в себя из гранатомета и лишился руки.
Нынешний конфуз произошел со стрельбой из ЗРК С-400.
"Сегодня на учения приехал Владимир Путин. Надеемся, что теперь все полетит как надо", - указано в публикации.
На кадрах, которые разошлись в интернете, видно, как российские солдаты с матом разбегаются и прячутся за техникой от падающей с неба ракеты.
Снаряд вскоре после запуска на мгновение "застыл" в воздухе и начал падать вниз. Взрыва после падения не произошло.
Происходящее снимали на видео сами военные. Предупреждаем - в ролике присутствует нецензурная брань!
Видео: В России на учениях на военных упала ракета
Как сообщалось, ранее в России военные сожгли собственную технику на учениях, и в сети появилось видео инцидента.
Кроме того, в России на учениях разбился истребитель "Су-30" при осуществлении учебно-тренировочного полета.