В России продают тарелки в форме лопат: во всех магазинах страны

В России решили дать продолжение истории со снегоуборочными лопатами, с которых во время празднования Масленицы, людям раздавали блины. Теперь во всех магазинах России начали продаваться тарелки в форме лопат. Об этом утверждает в Twitter пользователь под ником "МИД Роисси".

"Фотофакт. Тарелки для россиян поступили в продажу во все магазины страны", — подписал блогер фотографию.

Судя по фото, стоимость изделия составляет 399 рублей.

В России начали продавать тарелки-лопаты (фото: twitter.com/Fake_MIDRF)

Пользователи сети в комментариях вовсю иронизируют и шутят о данном факте.

Кто не ест блины с лопаты, тот работает на НАТО.

Кто боярышник не пьет, тот безбожником умрет.

Это на масленицу. А вот следующая модель тарелки - Корыто. Релиз готовится к Пасхе.

А кто украл черенки к тарелкам? Чем есть теперь?

Блинный сервиз на 5 персон!

Скриншот комментариев (twitter.com/Fake_MIDRF)