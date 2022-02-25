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Россию отстранили от участия в Евровидении 2022

Автор: Светлана Мащенко

Евровидение 2022 пройдет без участия России из-за агрессии в Украине.

Об этом сообщили в оргкомитете конкурса.

В заявлении от "Европейского вещательного союзе" относительно участия России в Евровидении 2022 говорится, что РФ отказали из-за "кризиса" в Украине.

Отметим, что еще 23 февраля до начала вторжения, оргкомитет был настроен иначе. В комментарии Styler в ЕВС назвали конкурс "неполитическим".

"Конкурс песни Евровидение - это неполитическое культурное событие, которое объединяет нации и прославляет разнообразие посредством музыки", - заявили в ЕВС.

Организаторы Евровидения подчеркнули, что "общественные вещатели России и Украины обязались принять участие в мероприятии в этом году в Турине".

"И на сегодняшний день мы ждем артистов из обеих стран для выступления в мае", - добавили тогда в Европейском вещательном союзе.

Теперь же мнение организаторов конкурса изменилось.

Ранее мы писали, что Украина снова сместилась в рейтинге Евровидения 2022.

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Евровидение