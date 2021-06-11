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В России опозорились с лозунгом "Героям слава": "если это фашизм, то тогда как объяснить все это?"

Новина українською →
Пятница 11 июня 2021 10:33
В России опозорились с лозунгом "Героям слава": "если это фашизм, то тогда как объяснить все это?" В России опозорились снова (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

УЕФА запретило форму сборной Украины по футболу со слоганом "Героям слава" после требований России. Остальную символику на форме оставили, но вот лозунг посчитали слишком политическим. Россияне по этому поводу не могут успокоиться, они считают выражение "Героям слава" фашистским.

На это обратил внимание известный блогер Денис Казанский на своей Facebook-странице.

Он опубликовал в соцсети пост с фотографиями, на которых показано использование подобного лозунга в России. Блогер обращает внимание на то, как почитались солдаты на памятниках. На них написан лозунг: "Слава героям". Таким образом россияне позорятся своей истерикой по поводу Украины.

В России опозорились с лозунгом &quot;Героям слава&quot;: &quot;если это фашизм, то тогда как объяснить все это?&quot;В России опозорились с лозунгом &quot;Героям слава&quot;: &quot;если это фашизм, то тогда как объяснить все это?&quot;В России опозорились с лозунгом &quot;Героям слава&quot;: &quot;если это фашизм, то тогда как объяснить все это?&quot;В России опозорились с лозунгом &quot;Героям слава&quot;: &quot;если это фашизм, то тогда как объяснить все это?&quot;Денис Казанский высмеял россиян и их истерику из-за украинского лозунга (facebook.com/den.kazansky)

В комментариях блогеру указали, что все-таки лозунги различаются. В Украине это "Героям слава", а в России "Слава героям".

  • Слава героям это неправильно. Надо писать - героям слава!
  • От прям чую як фашисти замість "хай Гітлер" скандували слава Україні-героям слава.
  • Тому що російський фашизм багатший за український))
  • Рекомендую попередній слоган замінити на"Смерть ворогам"- він дуже ніжний та поетичний для ворогів України!
  • УЕФА, как и любая контора, невероятно радуется подачкам из клептоманских ручонок. Назвать черное белым? Легко! Лямы в карманы.

С чего все началось

Слоган "Героям слава" на футболках сборной Украины по футболу запретило УЕФА после требований России. В организации сочли эти слова политическими, но всю остальную символику оставить разрешили.

В УЕФА проанализировали "более глубоко" форму сборной Украины на предстоящий чемпионат Европы - 2020 после запроса со стороны Российского футбольного союза.

"После более глубокого анализа, этот лозунг, скандированный во время событий на Майдане в 2014 году, явно носит политический характер и поэтому должен быть снят ввиду конкуренции со стороны УЕФА" , - говорится в сообщении.

Но это еще не все

Журналист Геннадий Курочка предложил свою идею, как должна выглядеть форма российской сборной. Фотографии он опубликовал на своей странице в Facebook. На форме указаны все так называемые "заслуги" России. Это и война с Грузией, война против Украины на Донбассе, сбитый Боинг MH17, война в Сирии, отравление Навального и другое.

В России опозорились с лозунгом &quot;Героям слава&quot;: &quot;если это фашизм, то тогда как объяснить все это?&quot;В России опозорились с лозунгом &quot;Героям слава&quot;: &quot;если это фашизм, то тогда как объяснить все это?&quot;В России опозорились с лозунгом &quot;Героям слава&quot;: &quot;если это фашизм, то тогда как объяснить все это?&quot;В России опозорились с лозунгом &quot;Героям слава&quot;: &quot;если это фашизм, то тогда как объяснить все это?&quot;В России опозорились с лозунгом &quot;Героям слава&quot;: &quot;если это фашизм, то тогда как объяснить все это?&quot;В России опозорились с лозунгом &quot;Героям слава&quot;: &quot;если это фашизм, то тогда как объяснить все это?&quot;В России опозорились с лозунгом &quot;Героям слава&quot;: &quot;если это фашизм, то тогда как объяснить все это?&quot;В России опозорились с лозунгом &quot;Героям слава&quot;: &quot;если это фашизм, то тогда как объяснить все это?&quot;В России опозорились с лозунгом &quot;Героям слава&quot;: &quot;если это фашизм, то тогда как объяснить все это?&quot;В России опозорились с лозунгом &quot;Героям слава&quot;: &quot;если это фашизм, то тогда как объяснить все это?&quot;Как должна выглядеть форма сборной России по версии Геннадия Курочки (facebook.com/gennadiy.kurochka)

Как мы писали ранее, миром ширится флешмоб в поддержку сборной Украины.

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