В России найдена мертвой известная певица

В России найдена мертвой известная поп-певица Юлия Гольдина. Как пишут росСМИ, 28-летняя артистка погибла в результате столкновения катера "Сильвер" и лодки "Казанка" на Волге.

Трагедия произошла еще 21 июня возле Самары в 300 метрах от берега. На лодке "Казанка" находились пять человек, четверых из которых спас очевидец, проплывавший рядом на моторной лодке. Трое попали в больницу с серьезными травмами. Юлия также была на "Казанке". Она пропала без вести. Тело девушки было найдено лишь 23 июня.

Юлия Гольдина (фото: instagram.com/informmator_samara)

По информации издания "РИА Новости", пассажиры лодки были в сильном алкогольном опьянении.

Юлия Гольдина (фото: instagram.com/informmator_samara)

Добавим, что Гольдина выступала как сольная исполнительница, а также была вокалисткой группы Miracle Project. Вместе с коллективом они выступали на фан-фестивале во время Чемпионата мира по футболу. Кроме певческой карьеры Юлия вела свой блог в Instagram и была звездой в Самаре и других городах.

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