Російська швидко програє українській мові: які міста лідирують

За даними аналітиків Work.ua, за останні 8 місяців бізнес став використовувати українську мову в 6 разів частіше, ніж російську. До жовтня роботодавці 84% вакансій вже розміщували українською мовою, і лише 13% - російською. З початку війни використання державної мови зросло на 30%, а використання російської - впало втричі.

При цьому ще 8 років тому ситуація була абсолютно протилежною – українську мову використовувало 16%, а ось російську – майже 80%. Швидше на українську мову переходить великий бізнес – вже 96% розміщують вакансії українською мовою. У мікробізнесі – лише 77%.

Як ситуація з українською мовою по містах

Найбільш українізованим був і залишається Львів – майже 97%. Не відстає і столиця – у Києві 84%. За останні 8 місяців позитивну динаміку почали показувати Дніпро, Харків та Одеса – українська мова зросла вдвічі, а російська стрімко падає.

Не відстають і претенденти – вже у жовтні було до 66% резюме українською мовою, 18% – англійською та всього 16% – російською мовою.

Хто став більше використовувати українську мову

Найчастіше українську мову використовує молодь віком від 16 до 25 років та кандидати 40-44 років – 68-69%. Найчастіше використовують російську мову люди старшого віку, кандидати 55 років та старші – це 34%. При цьому українську мову частіше використовують жінки, ніж чоловіки. А ось чоловіки частіше почали використовувати англійську мову.

Якщо дивитися у розрізі спеціалізацій, то найбільше вакансій українською мовою у категорії "Адміністрація, керівництво середньої ланки" – до 88%.

Найменше українську мову використовують у категорії "IT, комп'ютери, інтернет", але там більше вакансій та резюме англійською мовою.