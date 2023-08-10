Російська ракета забрала їхній голос і життя: у Запоріжжі загинули дві артистки

Жертвами російської ракетної атаки стали дві дівчини - Світлана Семейкіна та Крістіна Спіцина. Одній було 19 років, другій - 21 рік. Дівчата організували концерт у місті для збору коштів на ЗСУ. Перед початком концерту вони записали відео.

"Ще вчора вони разом співали та грали для людей, а вже сьогодні нікого з них немає. Російська ракета нещадно забрала їхній голос, їхнє життя і разом із цим частинку душі кожного з нас", - повідомила їхня подруга Вікторія Книш.

Вона розповіла, що дівчата грали та співали на всіх святах культурного центру.

"Всі пам'ятають Світлану та Христину як натхненних та усміхнених дівчаток. Їхні прекрасні голоси та пісні чула вся Україна. Вони грали на всіх наших святах і дарували всім заряджений та гарний настрій", - додала подруга загиблих.

Крістіна та Світлана загинули у Запоріжжі внаслідок ракетного обстрілу 9 серпня

Вікторія додала, що Крістіна та Світлана починали із сольних виступів у групі "Діамант". А потім вони почали грати дуетом, об'єднавшись у гурт Similar girls, а також стали учасницями кавер-групи Gems.

"Дівчата вірили у яскраве та мирне життя під українським прапором. Вірили у перемогу, наближали її своїми власними силами. Тому зараз ми повинні зробити це за них. Нехай їхні душі спочивають з миром. Ми пам'ятатимемо вас. Ніколи не пробачимо росіянам ці жертви та страждання. Висловлюємо щирі співчуття рідним та знайомим", - написала Книш.