У Росії продають "родючий український чорнозем" у мішках (фото)

На одному з російських сайтів з'явилося оголошення про продаж родючого українського чорнозему. Відважують землю у спеціальних мішках та вага одного такого мішка – 50 л.

Що відомо про продаж українського чорнозему в Росії – читайте у матеріалі нижче.

На сайті торговельного центру "Південний", що знаходиться в Москві, з'явилося оголошення про продаж українського чорнозему.

"Родючий український чорнозем тепер у магазинах Росії. Земля високородюча (чорнозем український) у мішках по 50 літрів", - йдеться в оголошенні.

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Покупцям гарантують гарний урожай, здорові та швидкорослі рослини.

"Чорнозем - це унікальний природний ресурс, який славиться своєю родючістю і використовується для вирощування різних культур. Ми пропонуємо високоякісний український чорнозем, ретельно перевірений на вміст шкідливих засобів. Після проведення всіх досліджень можемо з упевненістю сказати, що завдяки властивостям українського чорнозему ваші рослини будуть здоровими та швидкорослими", - йдеться в описі товару.

Варто зазначити, що під час Другої Світової війни нацисти вивозили залізничними потягами з України родючий чорнозем. Про потяги з чорноземом розповідали очевидці у мемуарах про війну.