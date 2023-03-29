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У Росії продають "родючий український чорнозем" у мішках (фото)

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Середа 29 березня 2023 18:37
У Росії продають "родючий український чорнозем" у мішках (фото) У Росії почали продавати український чорнозем (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

На одному з російських сайтів з'явилося оголошення про продаж родючого українського чорнозему. Відважують землю у спеціальних мішках та вага одного такого мішка – 50 л.

Що відомо про продаж українського чорнозему в Росії – читайте у матеріалі нижче.

На сайті торговельного центру "Південний", що знаходиться в Москві, з'явилося оголошення про продаж українського чорнозему.

"Родючий український чорнозем тепер у магазинах Росії. Земля високородюча (чорнозем український) у мішках по 50 літрів", - йдеться в оголошенні.

У Росії продають &quot;родючий український чорнозем&quot; у мішках (фото)

Скріншот

Покупцям гарантують гарний урожай, здорові та швидкорослі рослини.

"Чорнозем - це унікальний природний ресурс, який славиться своєю родючістю і використовується для вирощування різних культур. Ми пропонуємо високоякісний український чорнозем, ретельно перевірений на вміст шкідливих засобів. Після проведення всіх досліджень можемо з упевненістю сказати, що завдяки властивостям українського чорнозему ваші рослини будуть здоровими та швидкорослими", - йдеться в описі товару.

Варто зазначити, що під час Другої Світової війни нацисти вивозили залізничними потягами з України родючий чорнозем. Про потяги з чорноземом розповідали очевидці у мемуарах про війну.

До речі, раніше ми писали про те, що в Росії школярів змусили зигувати.

А ще розповідали про те, що британці жорстко висміяли Скабєєву за "поїдання білок".

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