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"Усі раділи та аплодували": у Росії школярів змусили зигувати (відео)

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Росія, П'ятниця 17 березня 2023 09:24
"Усі раділи та аплодували": у Росії школярів змусили зигувати (відео) Російські школярі зигують на патріотичному святі (фото: скриншот)
Автор: Юлія Гаюк

Під час святкування 23 лютого в Казані школярів змушували співати радянські "патріотичні" пісні та піднімати догори руку, що нагадувало нацистське зигування. Це один з елементів патріотичного виховання росіян.

Про це пишуть на сайті DOXA.

Як росіяни виховують псевдопатріотизм

З початком повномасштабної війни в України в Росії значно зросла кількість патріотично-виховних заходів. За словами росЗМІ, їхній пік був якраз між 23 лютого та 8 Березня.

&quot;Усі раділи та аплодували&quot;: у Росії школярів змусили зигувати (відео)&quot;Усі раділи та аплодували&quot;: у Росії школярів змусили зигувати (відео)

Як у російських школярів виховують любов до війни (фото: росЗМІ)

Серед досить диких розваг був конкурс з одягання протигаза на швидкість і читання віршів про Донбас для росгвардійців. Також було дуже багато мілітарних заходів у школах, спрямованих на показ війни як чогось хорошого.

Проте найбільш "патріотичним" і дещо нацистським став урок, де дітей вчили підіймати руку під слова "Я русский" у пісні російського виконавця.

Після цього вчителька почала пояснювати, що сенс у тому, що виконавець - громадянин РФ. Вона також наголосила: сподівається, що всі її учні ними також є.

Коли ж діти не підняли руки, вона їх запитала: "Ну ви що не росіяни, чи що?"

"Поштовх повинен бути в небо, в НАТО", - сказала школярам вчителька.

Очевидно, що таке виховання призводить до посиленої віри в пропаганду та відставання від цивілізованого світу, до чого Росія йде семимильними кроками.

Раніше ми розповідали, як у Варшаві поставили на місце хорошого росіянина.

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