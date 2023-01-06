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Росіянин прикрасив свій паспорт українським прапором: навіщо він це зробив (фото)

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П'ятниця 06 січня 2023 11:33
Росіянин прикрасив свій паспорт українським прапором: навіщо він це зробив (фото) Затриманий не хоче повертатися до Росії (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Правоохоронці Київщини виявили росіянина, який перевищив термін перебування в Україні. Під час перевірки документів вони побачили, що свій паспорт РФ чоловік прикрасив українськими кольорами.

Про це повідомляють на сайті Державної прикордонної служби України.

Навіщо він це зробив

Під час перевірки, яку проводили прикордонники, 38-річний чоловік розповів, що не хоче повертатися до Росії, тому понівечив паспорт.

На першій сторінці він намалював прапор України зі словами "Україна - понад усе!" Нижче можна розгледіти напис "Путін ху*ло", а також закреслену графу про громадянство.

Росіянин прикрасив свій паспорт українським прапором: навіщо він це зробив (фото)

Паспорт росіянина з українською символікою (фото: dpsu.gov.ua)

Для подальшої перевірки особу передали співробітникам Нацполіції.

Раніше ми розповідали про росіянина, який втік від мобілізації до Туреччини, публічно ображав турків.

Крім того, росіянка накинулася на українку на одному з пляжів Туреччини.

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