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Росіяни вбили дружину та дочку. Житель Херсона з вівчаркою три дні йшов пішки до Одеси

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Херсон, П'ятниця 30 червня 2023 11:30
Росіяни вбили дружину та дочку. Житель Херсона з вівчаркою три дні йшов пішки до Одеси Чоловік із Херсона з собакою йшов пішки до Одеси (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Житель Херсона після підриву Каховської ГЕС пройшов три дні пішки до Одеси зі своєю вівчаркою, оскільки собаку не пускали до автобуса без намордника.

Про цю історію розповіла у Facebook волонтер із Одеси Яна Титаренко.

Деталі історії

Волонтер розповіла, що на вокзалі Одеси, де чергують її колеги, надійшов запит на корм та намордник для німецької вівчарки з Херсона.

"Я не питала нічого, поїхала до нас до Центру адопції та передала всі необхідні речі, додала щось від нас для собаки, те, чого не просили. Наступного дня, вже зовсім за інших обставин, від колеги по ГО" Десяте Квітня" психолога Tayana Tovstyga я почула історію хлопця з вівчаркою і вже не можу про них не думати", - розповіла Яна.

Як виявилося, хлопець прийшов до Одеси пішки, бо евакуаційні автобуси відмовили йому через те, що собака не мала намордника.

"Так, він не купив і не попросив, тому що просто не мав на це моральних сил. Його дружину та п'ятирічну дочку вбило ракетою, яка прилетіла до будинку, але з дому він не виїхав навіть через руйнування, він поїхав лише тоді, коли піднялася вода, і громадяни Російської федерації остаточно зруйнували місце, де він колись був щасливий", - з болем повідомила волонтер.

Після того, як його з собакою не взяли до автобуса, чоловік вирішив іти пішки. У нього з собою було лише 300 гривень на корм для собаки та воду.

Наразі волонтери допомогли жителю Херсона знайти квартиру в Одесі, закрили всі його базові потреби. На питання, як вони, він відповів: "Собака почав їсти".

Росіяни вбили дружину та дочку. Житель Херсона з вівчаркою три дні йшов пішки до ОдесиЧоловік із Херсона йшов із собакою пішки три дні до Одеси (фото: Яна Титаренко/Facebook)

Нагадаємо, що український фермер допомагає евакуювати людей із окупованої Херсонської області.

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Херсон Каховська ГЕС