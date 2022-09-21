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Росіяни після оголошення мобілізації в паніці розкупили авіаквитки закордон

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Середа 21 вересня 2022 10:56
Росіяни після оголошення мобілізації в паніці розкупили авіаквитки закордон Росіяни розкупили квитки закордон (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

За кілька хвилин після звернення Володимира Путіна та оголошення в РФ часткової мобілізації росіяни розкупили авіаквитки в доступні їм країни.

Про паніку в країні-агресорі читайте в матеріалі Styler.

Куди купують квитки росіяни

Так, через годину після звернення Путіна до росіян прямі квитки на літак до Стамбула, Єревану і Тбілісі на 21 вересня повністю розкуплені.

Нині вже ходять чутки, що чоловіків уже не випускають із країни без довідки з військкомату.

Паніка серед росіян зросла, адже в соцмережах висловлюватися за війну в Україні може багато хто, а гинути на фронті не хочеться нікому.

Судячи зі скріншоту, прямі рейси до Стамбула користуються великою популярністю у громадян РФ.

Росіяни після оголошення мобілізації в паніці розкупили авіаквитки закордонРосіяни після оголошення мобілізації в паніці розкупили авіаквитки закордонСкріншот (aviasales.ru)

Депутати Держдуми отримали відстрочку від мобілізації

Так, депутати Держдуми мають відстрочку від призову за російським законом. Також її одержують депутати законодавчих органів державної влади РФ, депутати представницьких органів муніципальних утворень чи голови муніципальних утворень.

До речі, з ранку спостерігається різке збільшення запитів "як виїхати з Росії" та "як уникнути мобілізації" у пошуковій системі Google.

Росіяни після оголошення мобілізації в паніці розкупили авіаквитки закордон Цікаво, що невдоволення росіян частковою мобілізацією зростає з кожною секундою. Ось що вони пишуть у соцмережах.

Росіяни після оголошення мобілізації в паніці розкупили авіаквитки закордон

Зазначимо, що у РФ хочуть залучити до мобілізації 300 тисяч резервістів. Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін оголосив у своїй країні мобілізацію . Вона буде частковою.

Що ще сказав російський президент у сьогоднішньому зверненні - читайте у матеріалі РБК-Україна .

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