У росіян багато техніки і живої сили, треба перемагати технологіями, - аеророзвідник "Швайгер"

У росіян є багато техніки і живої сили, тому їх треба перемагати технологіями.

Про це заявив гість четвертої програми Станцыя Краматрськ" Сергій Жуковін "Швайгер" з 93 ОМБр, який спеціалізується на аеророзвідці.

За словами військового, нині в Україні виробляють чимало різних видів дронів, якими вдається нищити ворожу техніку та інший ресурс. Однак важливими і затребуваними залишаються FPV-дрони, які дають змогу відслідковувати ціль у режимі реального часу.

"Нині війна дуже динамічна. Якщо в тебе є розвіддані по цілі, яка стоїть 10-15-20 км від "нуля", ти запустив "літачок", він полетів, відбомбив, прилетів, а ціль... не знищена, бо вона виїхала за 5 хвилин до того, як "літачок" долетів", - розповів про ситуацію військовий.

За словами бійця, попри те, що в Україні налагодили випуск БпЛА, а FPV тільки збирають, дронів усе ще недостатньо, аби задовольнити потреби підрозділів.

Наприклад, українські військові на день можуть застосовувати від 5 до 20 одиниць безпілотників. Є випадки, що і по 40.

"Рекорд вильоту дронів у мене - 20-22 FPV в день. Не всі успішно. Є проблема відкритого зв'язку, аналогового, на одній частоті (з ворожими дронами). Тому часто дрони втрачають. Цей момент можна вирішити, перейти на цифру", - розповів Жуковін, додавши, що допомагають розв'язувати цю проблему інженери, якщо такі є в підрозділі.

У випуску боєць також розповів про те: