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У мережі лякають "масованим обстрілом" України цієї ночі: чому це маніпуляція

Четвер 23 листопада 2023 22:02
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У мережі лякають "масованим обстрілом" України цієї ночі: чому це маніпуляція Фото: українці отримують у мережі повідомлення з "анонсом" масованого повітряного удару (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Українці почали отримувати у соціальних мережах різні повідомлення про те, що нібито цієї ночі російські окупанти влаштують масований обстріл по містах. Такі "анонси" у месенджерах є маніпуляцією та черговою спробою противника створити паніку у суспільстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (Spravdi).

У відомстві звернули увагу, що насправді російські терористи можуть завдати ударів будь-якої миті, незалежно від повідомлень у мережах та "панічних листів" у месенджерах.

"При реальній загрозі ви отримаєте повідомлення від місцевих адміністрацій та Повітряних сил ЗСУ", - зауважують у Центрі.

Українців закликають довіряти виключно офіційним джерелам інформації, не піддаватися паніці, зберігати пильність.

Також у Центрі докладно розповіли у графіці, що не так з такими повідомленнями в інтернеті з "анонсами" атак, і чому вони є частиною ІПСО противника.

Російські ІПСО та фейки проти України

Зазначимо, що російські загарбники давно та активно використовують інформаційні майданчики у спробі дестабілізувати ситуацію в Україні. З початку повномасштабного вторгнення РФ постійно придумує й поширює фейки про Україну.

За словами радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, різні інститути України відпрацьовують як контрзаходи, щоби превентивно зупиняти такі російські ІПСО-шні спроби.

Нагадаємо, нещодавно до мережі потрапило відео з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, де він нібито закликає українців до "перевороту", а військових - "не підкорятися злочинним наказам влади".

Додамо, що терористи за допомогою штучного інтелекту створили цілі сюжети про нібито відключення світла в Україні. Такі ролики поширювали у соцмережах.

Про те як відрізнити брехню та не піддатися на вороже ІПСО - можна прочитати за посиланням.

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