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Росія розганяє відео, де Сирський марширує Червоною площею. Це фейк і "погана прикмета для ка*апів"

Вівторок 13 лютого 2024 12:55
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Росія розганяє відео, де Сирський марширує Червоною площею. Це фейк і "погана прикмета для ка*апів" Черговий фейк щодо Сирського (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

У мережі шириться відео, на якому нібито Олександр Сирський марширує Червоною площею в Москві на якомусь військовому параді. Пропагандисти взялися розганяти ці кадри, які насправді є черговим фейком РФ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на об'єктивні спостереження користувачки з нікнеймом Lara-Lara, якими вона поділилася у соцмережі Х (Twitter).

На чому базується фейк

Фейк базується на тому, що Сирський народився в Росії та навчався у Московському вищому загальновійськовому командному училищі.

Пропагандисти вважають, буцімто він міг брати участь у параді на Червоній площі 1986 року.

Росія розганяє відео, де Сирський марширує Червоною площею. Це фейк і &quot;погана прикмета для ка*апів&quot;

Як виглядає фейк про Сирського у мережі (скріншот: twitter.com/LaraLar93023545)

Чому Сирський не міг марширувати Червоною площею

Користувачі, які прокоментували допис Lara-Lara, згодні з тим, що "марш Сирського Червоною площею" - фейк.

Дехто зауважує, що юнак на кадрах роспропагандистів - зовсім не схожий на Сирського.

Інші пояснюють, що "у парадні коробки відбирали хлопців, у яких зріст більше 1,8 м" (тоді як зріст головнокомандувача ЗСУ - близько 1,7 м).

Насамкінець дехто зазначає, що в ті часи "пів країни чоловічої статі служили в армії".

Росія розганяє відео, де Сирський марширує Червоною площею. Це фейк і &quot;погана прикмета для ка*апів&quot;

Росія розганяє відео, де Сирський марширує Червоною площею. Це фейк і &quot;погана прикмета для ка*апів&quot;

Як користувачі реагують на фейк про Сирського (скріншот: twitter.com/LaraLar93023545)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про основні факти з біографії Сирського - де народився головнокомандувач ЗСУ та хто його дружина.

Читайте також, як сьогодні виглядає російське село, в якому народився Сирський.

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