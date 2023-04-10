"Росія на боці світла": глава РПЦ Кирило відзначився цинічною заявою про війну в Україні

Глава Російської православної церкви патріарх Кирило знову відзначився цинічною заявою про війну в Україні. Також він озвучив свою версію воєнних подій. Московський піп заявив, що Росія в "теперішній лайці" знаходиться "на боці світла" і "протистоїть злу".

Кирило назвав причини війни в Україні

За його словами, саме Росію хотіли захопити та обдурити.

"Ставилося завдання взяти нас голими руками, без усякої війни, обдурити нас, втягнути у свій світ, прищепити нам свої цінності. Але народ наш і керівництво наше зрозуміли, що ці цінності суперечать нашим, адже Свята Русь, слава Богу, зберігає християнські цінності, "які були включені до системи національних цінностей. Коли ж стало зрозумілим, що нічого спільного вже немає, все це призвело до військового протистояння", - заявив він.

Цинізм патріарха Кирила вражає, адже він каже, що РФ "не прагне захопити інші країни".

"Говорю про це сміливо, з повною впевненістю в тому, що Росія - на боці світла. І це можна легко довести, тому що Росія не прагне стати багатшою, не прагне захопити інші країни, не прагне когось собі підпорядкувати. Росія просто прагне зберегти свою самобутність, свою віру, свою систему цінностей... А хіба не за це боровся святий благовірний князь Олександр Невський? – сказав голова РПЦ.

Вся війна в Україні, за словами Кирила "це милість Божа".

"Росія знайшла в собі сили протистояти злу, а значить, наші святі попередники не залишають землю Руську своїми молитвами. А інакше пояснити неможливо, як сучасне покоління політиків, народжених у радянський і навіть пострадянський час, виступило на захист споконвічної Русі православної - звичайно, за милості Божої", - резюмував він.

Патріарх Кирило повністю підтримує політику Путіна (фото: dw.com)

Позиція Кирила щодо війни

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну московський патріарх заохочує війну, а також благословляє на неї російських військових.

У вересні 2022 року він заявив, що окупанти змиють із себе гріхи, якщо "принесуть себе в жертву" війні.