Ярош обратился к Зеленскому с неожиданным предложением

Дмитрий Ярош предложил президенту Украины свою помощь
Дмитрий Ярош предложил Владимиру Зеленскому свою кандидатуру, в качестве руководителя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ).
Эта мысль к Ярошу пришла после того, как он увидел информацию о выводе Витольда Фокина из состава ТКГ. Об этом бывший лидер "Правого сектора" рассказал на своей странице в Facebook.
Ярош также отметил, что "Минские договоренности" ничего хорошего для Украины не принесут. А их реализация наоборот приведет к украинскому восстанию. Он также подчеркнул, что Украине не нужна капитуляция, а нужен мир через победу.
По его мнению, что любые переговоры с врагом должны проходить с позиции силы, а не немощности и измены.
Пользователи сети поддержали такое предложение Яроша.
Напомним, Витольд Фокин был выведен из состава делегации Украины в ТКГ после его слов о том, что он не видел подтверждения войны между Россией и Украиной.
Представитель украинской делегации в ТКГ Денис Казанский заявил, что пока замену Фокину искать не будут.