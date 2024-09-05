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На роковини прилетіло 26 лебедів, стільки ж воїнів полягло за день: історія фельдшерки з Київської області у музеї "Голоси мирних"

Четвер 05 вересня 2024 15:29
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На роковини прилетіло 26 лебедів, стільки ж воїнів полягло за день: історія фельдшерки з Київської області у музеї "Голоси мирних" Фото: історія фельдшерки з Київської області у музеї "Голоси мирних" (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

Бородянська громада Київської області - одна з тих, яка відчула весь жах повномасштабного вторгнення. Фельдшерка Любов Боярська, яка працює у двох селах, продовжувала надавати допомогу людям навіть під щільними обстрілами. Свою історію Любов із села Дмитрівка довірила Музею "Голоси Мирних" фонду Ріната Ахметова.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Фельдшерський пункт російські військові захопили практично одразу. Звідси вони й вели обстріли. Пані Любов перебувала у родичів, коли до хвіртки постукала одна з сусідок: на вулиці лежав поранений чоловік.

"І що робити? Навколо бомбить, а в мене немає навіть ножиць. Надала допомогу, як могла, і з того, що було під рукою. Знайшлися серцеві, кровоспинні препарати, ізоляційна стрічка, скотч тощо", - пригадує пані Любов.

Пораненого чоловіка вдалося швидко доставити до медичного закладу, і там високо оцінили роботу фельдшерки. Тим часом у Київській області точилися масштабні бої. Тільки 7 березня 2022 року біля села полягло 26 наших захисників.

"7 березня приїжджали батьки всіх цих хлопців, що загинули. А напередодні до села прилетіли лебеді. Люди порахували, що скільки було хлопців, стільки було і лебедів", - розповідає пані Любов.

Її історія з перших вуст - за посиланням.

Історія Любові увійшла до Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова, який збирає історії мирних мешканців України про війну від першої особи. Його архів містить вже понад 115 тисяч історій.

Розкажіть свою на порталі музею або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.

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