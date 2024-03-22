Рокери-путіністи. Що відомо про групу "Пикник", на концерті якої стався теракт

Сьогодні ввечері, 22 березня, кілька невідомих, одягнених у камуфляжний одяг, відкрили вогонь по людях в московському "Крокус Сіті Холі" на концерті гурту "Пикник". За даними ЗМІ, є загиблі та постраждалі.

І поки всі обговорюють цей теракт, РБК-Україна (проект Styler) пропонує дізнатись про музикантів, перед виступом яких була влаштована стрілянина, і що вони говорили про війну в Україні.

Що відомо про групу "Пикник"

"Пикник" - відомий радянський і російський рок-гурт, заснований у 1978 році, хоча учасники гурту вважають, що професійний і повноскладовий гурт утворився у 1981-му, коли Едмунд Шклярський став лідером колективу.

У 2016 році артисти приїхали до окупованого Криму, міста Севастополь на байк-шоу "Ковчег порятунку", де заявили журналістам, що їм плювати на санкції, а Крим їм нагадує Канни.

"Поки існує гурт "Пікнік", змінилося сім генеральних секретарів, ми починали за Брежнєва. Це показує, що політика змінюється, а гурт "Пикник" залишається. Нам плювати на санкції взагалі. Політика приходить і йде, а життя залишається. Зараз ніхто не згадає, хто був міністром 20-30 років тому, а "Пикник" згадають", - говорив в інтерв'ю пропагандистам бек-вокаліст колективу Марат Корчемний.

Гурт "Пикник" (фото: російські ЗМІ)

"Коли ми приїжджаємо до Криму, завжди салют, народ ходить як у Каннах на набережній. Можна тільки порадіти, що в народу позитивний настрій", - додав путініст.

Вже через рік рокерів занесли до бази злочинців українського центру "Миротворець".

Поета, композитора і лідера "Пикника" Едмунда Шклярського, барабанщика Леоніда Кірноса, а також бас-гітариста і бек-вокаліста гурту Марата Корчемного звинувачували у свідомому порушенні державного кордону України, запереченні російської агресії, а також гастролей в окупованому Росією Криму.

Позиція соліста гурту щодо війни в Україні

Фронтмен "Пикника" відверто не висловлювався про війну, вважав за краще зробити вигляд, що нічого не сталося.

У травні 2022-го політик і українофоб Захар Прилєпін у своєму Telegram-каналі написав, що Едмунд допоміг із закупівлею запчастин для військової техніки на фронті.

Telegram-канал Захара Прилєпіна (фото: t.me/oleksiihoncharenko)

Наразі гурт активно гастролює Росією, бере участь у фестивалях і платить криваві рублі до бюджету РФ.