Родителям рассказали, как правильно бороться с истериками детей

Пять советов, как справиться с истерикой

Крепко обнимите ребенка. Во время сильных эмоциональных проявлений ребенку важен телесный контакт. Таким образом, ребенок чувствует свои пределы тела и взрослого.



Говорите о чувствах ребенка. Учитывая возраст ребенка, важно отражать чувство ребенка. Чем меньше ребенок, тем сложнее ему понимать свои чувства и говорить о них. Например, "Ты расстроился сейчас из-за того, что я не разрешила купить мороженое, которое ты хотел".

Предлагайте ребенку дышать. Во время сильных эмоций дыхание может приостанавливаться. Важно, чтобы ребенок глубоко вдыхал и выдыхал воздух.



Иногда ребенок обнаруживает истерику, чтобы освободиться от тревоги или сильных переживаний. Для родителей важно быть опорными и дать время на проживание чувств.

Чтобы истерик было меньше. Можно вместе с ребенком создать свои договоренности. К примеру, когда вы идете в садик, магазин, в гости. Вы обсуждаете, что будет, что будет делать ребенок, чего точно не будет выполнять взрослый. Это будет способствовать тому, что ребенок будет испытывать принятие и познание личных границ.