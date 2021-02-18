Родители взбунтовались против христианской этики в школах. Но некоторые "за" новый предмет

Об этом рассказали активисты общественной организации "БАТЬКИ SOS" после того, как на сайте Министерства образования почитали программу для 5-9-х классов.

Так, согласно документу, школьникам собираются преподавать предмет под названием "Этика/Курсы нравственной направленности" уже с сентября 2022 года.

Украинских школьников могут обязать изучать христианскую этику

"Депутат львовского горсовета говорит, что "детишкам показывают гей-парады, поэтому как минимум надо уравновесить эту ситуацию, и должна быть христианская этика", а еще введение христианской этики оправдывают "безумным информационным пространством". А тем временем министерство и дальше делает вид, что курса христианской этики нет в инвариантной части типовой образовательной программы. Возможно, обращение к европейским партнерам МОН с объяснением ситуации относительно откровенной дискриминации и лжи, немножко охладит риторику министра", - написала в Facebook сопредседатель ОО "БАТЬКИ SOS" Елена Парфенова.

Что думают родители о христианской этике

На такую резонансную инициативу чиновников от образования отреагировали тысячи пользователей социальных сетей. Большинство из них считают, что данный предмет ни в коем случае не нужен в школах, так как он, по большому счету, является дискриминирующим.

А що робити дітям інших конфесій?

Ми так скоро і до спалювання відьом дійдемо!

Школа повинна бути рівновіддалена від релігії та політики. Для вивчення християнської етики церкви повинні створювати недільні школи, куди б ходили навчатися діти прихожан цієї церкви. Так само, як і на уроках історії треба вивчати історичні факти, а не нав'язувати свої погляди.

Но есть те, кто совсем не против, чтобы их детям "навязывали христианство".

Люди, схаменіться! Християнська етика вчить про цінності бути Людиною і нікому не нав'язує ту чи іншу релігію. Тут ви самі визначайтеся. А коли вашим дітям розказують і вчать про культуру, поведінку, відношення до ближніх, любов, повагу до старших, до своєї Батьківщини, до своїх друзів - це прекрасно, що з нашими дітьми будуть займатись щирі люблячі вихователі. Тому надіюсь, що в школі обов'язково буде християнська етика.

Я только "за"! Как посмотриш новости, что творят безбожники, - волосы на голове начинают шевелиться. Дети должны знать банальные церковные праздники, которые они празднуют с родителями, и знать историю этих праздников.

Скриншоты (facebook.com/БАТЬКИ SOS)