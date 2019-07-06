Родители даже не вспомнили: под Днепром собутыльники убили 13-летнюю девочку

В селе Миролюбовка (Днепропетровская область) нашли мертвой 13-летнюю девочку, убитую собутыльниками. Об этом сообщила начальник отдела ювенальной превенции управления превентивной деятельности ГУНП Анна Карпеченкова, передает Информатор.

Инна Дубик ушла из дому около недели назад, однако обратно так и не вернулась. Родители, которые на протяжении всего этого времени выпивали, заметили пропажу лишь спустя 6 дней после исчезновения дочери.

Отмечается, что круг знакомых у девочки был в разы старше нее по возрасту. К тому же, они также не отличались тягой к здоровому образу жизни. Распитие алкоголя и стало причиной гибели несовершеннолетней.

13-летнюю девочку убили собутыльники под Днепром

"Так случилось. На почве неприязни, которые возникли после распития алкогольных напитков. Убийцу задержали", - отметила Анна Карпеченкова.

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