Родина з Маріуполя отримала нове житло у Дніпрі: партнером проекту став Фонд Ахметова

Вікторія вивезла з палаючого Маріуполя свою мати Ольгу та сина Віктора. Смілива жінка їхала першою у колоні машин, ведучи за собою інших до порятунку. Сім’я дісталася Дніпра, де отримала нове тимчасове житло у рамках пілотного проекту #ЯМаріупольЖитло, партнером якого став Фонд Ріната Ахметова.

"Найстрашніше було перед сном закривати кришку підвалу і розуміти, що ти можеш звідти зранку не вибратися", - згадує Вікторія, ледве стримуючи сльози.

Коли вони їхали повз місто, не могли його впізнати: суцільні руїни... Один з найгірших спогадів - зруйнований авіабомбами драмтеатр. Крізь жах навколо Вікторія рушила вперед.

"Нас врятувала моя донька. Чому вона поїхала перша? Жага до життя така була - врятувати мене і онука", - ділиться Ольга.

Тепер родина починає нове життя у Дніпрі. Ольга мріє про перемогу та суд над путіним. Вікторія - увійти у свій будинок, який надавав їй сили. А поки такім місцем стане тимчасовий дім у Дніпрі.

Тут все нове, зручне і сучасне. У пілотному проєкті Фонд Ахметова взяв на себе оснащення зон спільного користування: від іграшок у дитячій кімнаті до меблів і техніки у холі, коворкінгу та на кухні. Ключі від таких квартир у Дніпрі вже цього місяця отримують 127 переселенців з Маріуполя.

Фонд планує підтримувати проект і надалі: у найближчий рік близько 4000 найбільш незахищених маріупольців зможуть отримати таке тимчасове житло. Заявку на нього можна подати через Маріупольську міську адміністрацію і центри "ЯМаріуполь".