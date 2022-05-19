"Родина - это не жо*а президента: Шевчук из "ДДТ" выступил на концерте с антивоенной речью
Лидер российской группы "ДДТ" Юрий Шевчук выступил с эмоциональной речью о родине во время концерта в Уфе. В своем обращении к людям он сделал смелое заявление.
Видео с выступления опубликовали в Twitter.
Детали речи солиста ДДТ
Концерт проходил 18 мая в Уфе.
"Родина, друзья, это не *опа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина - это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина", - сказал Шевчук.
Отметим, что зрители поддержали рокера апплодисментами.
«Родина, друзья, это не жопа президента, которую нужно всё время мусолить, целовать»— Вот Так (@vottak_tv) May 18, 2022
В соцсетях появилось видео с концерта группы «ДДТ», на котором Юрий Шевчук сделал достаточно смелые заявления. pic.twitter.com/7b0IVwco9I
Отметим, что Шевчук уже засветился своей неприязнью к войне и нацистким символам в России.Так, он отменил концерт в Тюмени, где красовалась на афишах буква Z.
"У нас был зал заявлен для концерта, и там они нарисовали огромную букву Z. Мы отказались там играть, перенесли концерт в другой зал, а другой зал нам уже не дали", - рассказывал в интервью Шевчук.
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