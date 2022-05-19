"Батьківщина - це не жо*а президента: Шевчук з "ДДТ" виступив на концерті з антивоєнною промовою
Лідер російського гурту "ДДТ" Юрій Шевчук виступив з емоційною промовою про Батьківщину під час концерту в Уфі. У своєму зверненні до людей він зробив сміливу заяву.
Відео з виступу опублікували в Twitter.
Деталі промови соліста ДДТ
Концерт проходив 18 травня в Уфі.
"Батьківщина, друзі, це не ж*опа президента, яку треба весь час мусолити, цілувати. Батьківщина - це бабуся-жебрачка на вокзалі, що продає картоплю. Ось це Батьківщина", - сказав Шевчук.
Відзначимо, що глядачі підтримали рокера оплесками.
«Родина, друзья, это не жопа президента, которую нужно всё время мусолить, целовать»— Вот Так (@vottak_tv) May 18, 2022
В соцсетях появилось видео с концерта группы «ДДТ», на котором Юрий Шевчук сделал достаточно смелые заявления. pic.twitter.com/7b0IVwco9I
Відзначимо, що Шевчук вже засвітився своєю неприязню до війни та нацистським символам в Росії.Так, він скасував концерт в Тюмені, де красувалася на афішах буква Z.
"У нас був зал заявлений для концерту, і там вони намалювали величезну букву Z. ми відмовилися там грати, перенесли концерт в інший зал, а інший зал нам вже не дали", - розказував в інтерв'ю Шевчук.
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