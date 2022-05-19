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"Батьківщина - це не жо*а президента: Шевчук з "ДДТ" виступив на концерті з антивоєнною промовою

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Уфа, Четвер 19 травня 2022 08:53
"Батьківщина - це не жо*а президента: Шевчук з "ДДТ" виступив на концерті з антивоєнною промовою Фото: Юрій Шевчук виступив з антивоєнною промовою (sputnik.by)
Автор: Людмила Жукова

Лідер російського гурту "ДДТ" Юрій Шевчук виступив з емоційною промовою про Батьківщину під час концерту в Уфі. У своєму зверненні до людей він зробив сміливу заяву.

Відео з виступу опублікували в Twitter.

Деталі промови соліста ДДТ

Концерт проходив 18 травня в Уфі.

"Батьківщина, друзі, це не ж*опа президента, яку треба весь час мусолити, цілувати. Батьківщина - це бабуся-жебрачка на вокзалі, що продає картоплю. Ось це Батьківщина", - сказав Шевчук.

Відзначимо, що глядачі підтримали рокера оплесками.

Відзначимо, що Шевчук вже засвітився своєю неприязню до війни та нацистським символам в Росії.Так, він скасував концерт в Тюмені, де красувалася на афішах буква Z.

"У нас був зал заявлений для концерту, і там вони намалювали величезну букву Z. ми відмовилися там грати, перенесли концерт в інший зал, а інший зал нам вже не дали", - розказував в інтерв'ю Шевчук.

Як ми раніше писали, Легендарні Pink Floyd випустили колекцію мерча для збору коштів для підтримки України.

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