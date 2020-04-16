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Родила в городе и ушла в лес: под Херсоном нашли мать-маугли с младенцем

STYLERЖизнь    16.04.2020 - 12:51
Родила в городе и ушла в лес: под Херсоном нашли мать-маугли с младенцем
Под Херсоном в лесу нашли женщину с младенцем (Коллаж РБК-Украина)

Горе-мать сообщила, что отправилась на поиски отца своего ребенка и очутилась в лесу

В Херсонской области обнаружили маму-маугли с новорожденным малышом. 42-летняя женщина жила в зарослях возле поселка Высокополье. Женщину вместе с ребенком доставили в больницу для обследования и оказания необходимой помощи.

Как рассказали в пресс-службе Национальной полиции Херсонской области, женщина родила ребенка в городе, а потом отправилась на поиски отца новорожденного.

"С 42-летней матерью и ее новорожденной дочкой, которой в то время было всего 13 дней, было все хорошо. Женщина не имела свидетельства о рождении ребенка. По ее словам, рожала она в Покрове Днепропетровской области, а в Высокополье приехала якобы к отцу своей дочери, но не нашла его, поэтому пошла жить в лес", - сообщили в полиции.

Они отметили, что женщина плохо шла на контакт, ничего о себе рассказывать не захотела, а документы у нее оказались просроченными.

В полиции скоординировались с другими службами, чтобы помочь женщине восстановить документы. Однако женщина после 5 дней в больнице просто сбежала. Ребенка она оставила на попечении медиков.

Новорожденную девочку не бросили на произвол судьбы и сотрудники Высокопольского отделения полиции взяли над ней шефство. Они собрали все необходимое на первое время: пеленки, памперсы, одежду и детское питание. Пока девочка находится под присмотром врачей, а сотрудники полиции занимаются поисками горе-матери.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Тернополе коронавирусом заразился младенец.

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Новости Украины Херсонская областьмаугли
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