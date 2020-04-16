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Народила в місті і пішла в ліс: під Херсоном знайшли матір-мауглі з немовлям

STYLERЖиття    16.04.2020 - 12:51
Народила в місті і пішла в ліс: під Херсоном знайшли матір-мауглі з немовлям
Під Херсоном у лісі знайшли жінку з немовлям (Колаж РБК-Україна)

Горе-мати повідомила, що відправилася на пошуки батька дитини і опинилася в лісі

У Херсонській області виявили маму-мауглі з новонародженим малюком. 42-річна жінка жила в заростях біля селища Високопілля. Жінку разом з дитиною доправили до лікарні для обстеження та надання необхідної допомоги.

Як розповіли в прес-службі Національної поліції Херсонської області, жінка народила дитину у місті, а потім вирушила на пошуки батька новонародженого.

"З 42-річною матір'ю та її новонародженою дочкою, якій на той час було всього 13 днів, було все добре. Жінка не мала свідоцтва про народження дитини. За її словами, народжувала вона в Покрові Дніпропетровській області, а в Високопілля приїхала нібито до батька своєї дочки, але не знайшла його, тому пішла жити в ліс", - повідомили в поліції.

Вони відзначили, що жінка погано йшла на контакт, нічого про себе розповідати не захотіла, а документи у неї виявилися простроченими.

В поліції скоординувались з іншими службами, щоб допомогти жінці відновити документи. Однак жінка після 5 днів у лікарні просто втекла. Дитину вона залишила під опікою медиків.

Новонароджену дівчинку не кинули напризволяще співробітники Високопільського відділення поліції та взяли над нею шефство. Вони зібрали все необхідне на перший час: пелюшки, памперси, одяг і дитяче харчування. Наразі дівчинка знаходиться під наглядом лікарів, а співробітники поліції займаються пошуками горе-матері.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Тернополі коронавірусом заразився немовля.

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