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В Тернополе коронавирус подозревают у младенца: ребенок находится в реанимации

STYLERКоронавирус    30.03.2020 - 16:17
В Тернополе коронавирус подозревают у младенца: ребенок находится в реанимации
В Тернополе COVID-19 подозревают у младенца (иллюстративное фото: pixabay.com)

Коронавирус подозревают у младенца, который сейчас лежит в реанимационном отделении

Коронавирус в Украине зафиксирован у 480 человек. При этом больше всего зараженных находится в Киеве – 102 человека. В Тернополе в детскую больницу с подозрением на COVID-19 попал одномесячный ребенок.

В тернопольском штабе по борьбе с коронавирусом рассказали, что младенец мог заразиться от родственника, который недавно вернулся из-за рубежа. По словам медиков, состояние ребенка удовлетворительное.

У малыша взяли лабораторное обследования и теперь ждут результатов. Кроме того, в реанимации находится еще один маленький ребенок, которому 1,5 года. У него коронавирус уже диагностировали, и его состояние тяжелое, но с положительной динамикой. Предполагается, что ребенка заразил родственник, который вернулся из Польши.

Стоит отметить, что за последние сутки в в Тернопольской области новых случаев заражения коронавирусной инфекцией обнаружено не было. Всего в области количество зараженных составляет 60 человек:

  • Монастырыский район – 47 случаев, 1 – летальный;
  • Залещицкий район – 9 случаев;
  • Тернополь – 2 случая;
  • Тернопольский район – 1 случай;
  • Кременецкий район – 1 случай.

Напомним, что итальянцы вылечили от COVID-19 тяжелобольную украинку. Врачи использовали новый метод лечения.

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