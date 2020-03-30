В Тернополе коронавирус подозревают у младенца: ребенок находится в реанимации

В Тернополе COVID-19 подозревают у младенца (иллюстративное фото: pixabay.com)

Коронавирус подозревают у младенца, который сейчас лежит в реанимационном отделении

Коронавирус в Украине зафиксирован у 480 человек. При этом больше всего зараженных находится в Киеве – 102 человека. В Тернополе в детскую больницу с подозрением на COVID-19 попал одномесячный ребенок.

В тернопольском штабе по борьбе с коронавирусом рассказали, что младенец мог заразиться от родственника, который недавно вернулся из-за рубежа. По словам медиков, состояние ребенка удовлетворительное.

У малыша взяли лабораторное обследования и теперь ждут результатов. Кроме того, в реанимации находится еще один маленький ребенок, которому 1,5 года. У него коронавирус уже диагностировали, и его состояние тяжелое, но с положительной динамикой. Предполагается, что ребенка заразил родственник, который вернулся из Польши.

Стоит отметить, что за последние сутки в в Тернопольской области новых случаев заражения коронавирусной инфекцией обнаружено не было. Всего в области количество зараженных составляет 60 человек:

Монастырыский район – 47 случаев, 1 – летальный;

Залещицкий район – 9 случаев;

Тернополь – 2 случая;

Тернопольский район – 1 случай;

Кременецкий район – 1 случай.

Напомним, что итальянцы вылечили от COVID-19 тяжелобольную украинку. Врачи использовали новый метод лечения.