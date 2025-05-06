Rockstar несподівано показала новий трейлер GTA 6 (відео)

Компанія Rockstar Games випустила другий офіційний трейлер довгоочікуваної гри Grand Theft Auto 6, вперше за майже півтора року. Нове відео підтвердило: реліз GTA 6 відбудеться у 2026 році, а гравцям знову доведеться зануритися в кримінальні будні у відкритому світі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Polygon, присвячений відеоіграм і поп-культурі.

Це перша нова частина GTA за більш ніж 10 років. Нагадаємо, її попередник - Grand Theft Auto 5 - з моменту виходу в 2013 році розійшовся тиражем понад 200 мільйонів копій і став однією з найуспішніших ігор в історії.

Що показали в трейлері GTA 6

Події нової гри розгорнуться у вигаданому штаті Леоніда, куди повертається і добре знайомий за минулими частинами Vice City. Однак тепер дія відбувається в наші дні, а не в стилізованих 80-х, як раніше.

Головними героями стали Джейсон і Люсія - пара, яка мріє про краще життя. Трейлер починається з того, як Джейсон приїжджає на машині за Люсією, яку щойно випустили з в'язниці. Далі - серія кадрів, де пара бере участь у пограбуваннях та інших злочинах. Не зовсім зрозуміло, відбуваються ці події до ув'язнення Люсії чи вже після. Одне зрозуміло точно - у GTA 6 буде багато екшену і порушень закону.

Незважаючи на сучасну стилістику, у ролику можна почути музику в дусі 80-х - відсилання до класичного Vice City.

Коли вийде GTA 6

Компанія Rockstar підтвердила, що реліз GTA 6 заплановано на 26 травня 2026 року. Гра вийде на консолях наступного покоління: PlayStation 5 і Xbox Series X/S. Версія для ПК традиційно затримається і, ймовірно, вийде орієнтовно через рік після консольного релізу.