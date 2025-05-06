Rockstar неожиданно показала новый трейлер GTA 6 (видео)

Компания Rockstar Games выпустила второй официальный трейлер долгожданной игры Grand Theft Auto 6, впервые за почти полтора года. Новое видео подтвердило: релиз GTA 6 состоится в 2026 году, а игрокам вновь предстоит погрузиться в криминальные будни в открытом мире.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Polygon, посвященный видеоиграм и поп-культуре.

Это первая новая часть GTA за более чем 10 лет. Напомним, ее предшественник - Grand Theft Auto 5 - с момента выхода в 2013 году разошелся тиражом свыше 200 миллионов копий и стал одной из самых успешных игр в истории.

Что показали в трейлере GTA 6

События новой игры развернутся в вымышленном штате Леонида, куда возвращается и хорошо знакомый по прошлым частям Vice City. Однако теперь действие происходит в наши дни, а не в стилизованных 80-х, как раньше.

Главными героями стали Джейсон и Люсия - пара, мечтающая о лучшей жизни. Трейлер начинается с того, как Джейсон приезжает на машине за Люсией, которую только что выпустили из тюрьмы. Далее - серия кадров, где пара участвует в ограблениях и других преступлениях. Не совсем ясно, происходят ли эти события до заключения Люсии или уже после. Одно понятно точно - в GTA 6 будет много экшена и нарушений закона.

Несмотря на современную стилистику, в ролике можно услышать музыку в духе 80-х - отсылка к классическому Vice City.

Когда выйдет GTA 6

Компания Rockstar подтвердила, что релиз GTA 6 запланирован на 26 мая 2026 года. Игра выйдет на консолях следующего поколения: PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Версия для ПК традиционно задержится и, вероятно, выйдет ориентировочно через год после консольного релиза.