Робопес Boston Dynamics научился рисовать и сажать цветы (видео)

Робопес Spot производства Boston Dynamics получил новые навыки благодаря специальному манипулятору. Теперь это чудо техники может рисовать мелом, копать землю, сажать цветы и прыгать через скакалку.

Как рассказали специалисты Boston Dynamics, у робопса теперь появились совершенно новые возможности и умения. Он теперь может приводить в действие различные рычаги, открывать двери и даже убираться в комнате за хозяином. Также он может ухаживать за садом, развлекаться или играть с другими роботами. Видео с демонстрацией новых возможностей робопса разместили в YouTube-аккаунте компании Boston Dynamics.

Робопсу добавили специальную руку, которая значительно расширила спектр его возможностей.

"Движение кисти, руки и тела автоматически координируется, чтобы упростить задачи манипуляции и расширить рабочее пространство руки, что делает ее досягаемость практически неограниченной". – объяснили изобретатели.

Разработчики объяснили, что благодаря новому программному обеспечению координация действий манипулятора и положение тела робота осуществляется автоматически.

Также у робопса появилось специальное мобильное приложение Spot, с помощью которого можно удаленно управлять роботом с планшета или смартфона.

Робопес Boston Dynamics научился рисовать и сажать цветы

Кстати, четвероногий робот уже поступил в продажу и купить его может любой желающий. Цена пока довольно высокая – в 2020 году стоимость робопса составила около 74 тысяч долларов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Чернобыле впервые испытали робота-пса для замера радиации.

А также рассказывали о том, что в Великобритании создали уникального робота, который сделал собственное открытие.