"Роби або швидко старій". Єдиний спосіб не бути дряхлим в молодості

Що призводить до старіння людини

Маркером старіння є падіння здатності виконувати фізичну роботу. За словами експертки, у нас поступово падає аеробна витривалість, тобто прискорюється настання втоми під час звичної роботи, і чим старшими ми стаємо, тим цей процес стає швидшим і швидшим.

З часом у людини падає аеробна витривалість і м'язева сила.

Аеробна витривалість падає внаслідок падіння VO2max*, а сила м'язів - внаслідок зменшення кількості м'язевих волокон.

VO2max - це максимальний рівень споживання кисню при фізичному навантаженні, який є маркером фізичної форми людини. Тому фізична неактивність пришвидшує початок фізичної дряхлості.

Молекулярні механізми, які лежать в основі падіння робочої спроможності з віком, ще поки повністю не зрозумілі.

Що треба робити, щоб не стати старим у молодості

Якщо людина все життя активно і регулярно тренується, у 80 років вона має VO2max, який дорівнює VO2max середньостатистичної 50-55-річної людини, яка веде "звичайний", малорухливий спосіб життя.

Скиталінська пояснила, що дряхлість - це клінічний синдром, що спричинює високий ризик для здоровʼя, особливо високу вразливість до будь-яких стресорів, наприклад, до інфекцій, найменших травм або навіть зміни ліків - це стан, характерний для більшості старших дорослих.

Вона повідомила, що вже в третю декаду життя (починаючи з 30 років) VO2max починає падати, але якщо ви постійно тренуєтесь, це відтерміновує аеробну дряхлість, зокрема, аеробні треновані люди досягають аеробної дряхлості аж на 30 років пізніше, у порівнянні із людьми, які ведуть офісно-сидяче життя, в яких відбувається масивне і швидке дряхління.

Якщо молоді здорові люди раптово замість 10 тисяч кроків починають ходити 1500, у них VO2max падав на 7% вже за 14 днів.

А у тих, хто переважно лежить, наприклад, пасивно відпочиває-засмагає, з переважним переміщенням в машині, VO2max падав ще на 28% за 20 днів.

Скиталінська зазначила, що пасивний відпочинок старить вас до неможливості.

Висновки

Середня сила, яку генерує 80-річна, добре тренована людина, дорівнює приблизно силі 50-річної нетренованої людини, тобто це означає, що регулярні тренування можуть продовжити молодість тіла на 30 років (аеробні вправи) і 25 років (силові).

Тому недостатньо лише займатися бігом чи танцями, чи лише ходити, а необхідно робити силові вправи, вправи із власною вагою, віджимання, підтягування та з гантелями.

Підтримання фізичної активності значно уповільнюють процеси старіння і знижують ризик хронічних хвороб.

Регулярні тренування покращують якість життя, підтримують мобільність і допомагають довше зберігати незалежність від допомоги інших.

Почати займатися спортом можна у будь-якому віці, головне - робити це регулярно і під контролем спеціаліста.