Не ризикуйте купувати житло, поки не зробите ці 6 перевірок

Огляд технічного стану житла

Перш за все, варто особисто відвідати об'єкт і оцінити його технічний стан. Перевірте, чи немає тріщин у стінах, проблем з комунікаціями чи інших дефектів, які можуть потребувати ремонту.

Зверніть увагу на вентиляцію, якість вікон, дверей та сантехніки. Особливу увагу приділіть перевірці стану електропроводки та наявності слідів вологи, що може свідчити про проблеми з гідроізоляцією.

Огляньте стелю та кути приміщень - там часто проявляються сліди плісняви чи протікань. Якщо ви не впевнені у своїх знаннях, запросіть професійного будівельника чи інженера, який дасть об’єктивну оцінку.

Юридична перевірка документів

Під час купівлі житла важливо впевнитися у його юридичній чистоті. Перевірте право власності на квартиру за допомогою реєстру нерухомості, щоб переконатися, що вона не перебуває під арештом чи заставою.

З'ясуйте, чи немає заборгованостей за комунальні послуги, оскільки вони можуть стати вашим зобов’язанням після покупки. Також варто ознайомитися з технічним паспортом об'єкта, щоб переконатися, що площа та планування відповідають дійсності.

Обов’язково уточніть, чи є у продавця дозвільні документи на перепланування, якщо воно було здійснене. Це допоможе уникнути штрафів або зобов’язань повернути планування до попереднього стану.

Аналіз місця розташування

Розташування нерухомості суттєво впливає на її вартість і зручність проживання. Дослідіть інфраструктуру: близькість до магазинів, шкіл, дитячих садків та медичних закладів. Перевірте транспортну доступність, включаючи стан доріг та наявність громадського транспорту.

Врахуйте також екологічний стан району: відсутність заводів чи інших потенційних джерел забруднення. Прогуляйтесь навколо будинку у різний час доби, щоб зрозуміти, чи є район безпечним. Спілкування із сусідами також допоможе дізнатися про особливості району та потенційні проблеми.

Усі аспекти майбутнього житла треба ретельно дослідити (фото: Freepik.com)

Перевірка на приховані недоліки

Під час огляду квартири спробуйте знайти потенційні приховані дефекти, які можуть бути невидимі на перший погляд. Це можуть бути слабкі місця в конструкції будівлі, приховані течії чи проблеми з каналізацією. Зверніть увагу на запах у приміщенні - це може свідчити про проблеми з вентиляцією.

Якщо є можливість, спілкуйтеся із сусідами: вони можуть розповісти про проблеми, які не згадає продавець. Використовуйте тепловізор для перевірки втрат тепла у вікнах чи стінах, якщо це доступно. Крім того, огляньте підвал, якщо він є, на предмет підтоплень чи грибка.

Перевірка вторинного житла

Якщо ви купуєте квартиру на вторинному ринку, перевірте історію зміни власників. Часті перепродажі можуть свідчити про проблеми з нерухомістю. Також з'ясуйте, чи немає зареєстрованих у квартирі неповнолітніх дітей або інших осіб, оскільки це може ускладнити продаж.

Уважно перевірте, чи не було незаконного перепланування, адже це може створити проблеми в майбутньому. Зверніть увагу на наявність боргів за капітальний ремонт чи інші платежі у будинку. Не соромтеся попросити продавця надати додаткові документи чи пояснення.

Залучення професіоналів

Якщо ви не маєте достатнього досвіду, краще залучити фахівців: юристів, рієлторів або технічних експертів. Вони допоможуть провести повну перевірку житла та уникнути шахрайства.

Досвідчені експерти можуть оцінити не лише технічний стан об'єкта, але й його ринкову вартість, що допоможе вам уникнути переплати.

Не економте на цих послугах - вони можуть зекономити вам значно більше у майбутньому. Професійний рієлтор також допоможе у переговорах із продавцем та оформленні угоди. Це забезпечить вам спокій та впевненість у вашій покупці.