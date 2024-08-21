Ризикуєте осліпнути: які лампочки вкрай небезпечні для очей

Чи може освітлення вдома впливати на зір?

Дослідження, опубліковане в 2021 році в Американському журналі громадського здоров'я, показало збільшення на 12% захворювань очей, викликаних впливом яскравого, прохолодного, люмінесцентного світла.

Люди, вибираючи освітлювальні прилади, часто забувають про важливість впливу правильного освітлення на збереження зору.

Яке освітлення небезпечне для зору?

Освітлення має природне та штучне походження. Найбільшої шкоди нашому зору завдає ультрафіолетове випромінювання, яке може утворюватися при будь-якому типі освітлення.

Якщо говорити про лампочки, то найгірше наш зір сприймає яскраво-біле і прохолодне світло люмінесцентних і деяких світлодіодних ламп. Під час роботи цих ламп виникає шкідливе мерехтіння.

Неозброєним оком його не видно, але якщо подивитися на такі лампи через камеру телефону, можна помітити певні коливання світла.

Від тривалого впливу такого освітлення очі швидко втомлюються і з'являється погане самопочуття. Також на наш стан впливає недостатнє або дуже яскраве світло.

Якщо є можливість встановити регуляцію яскравости, то це чудове рішення (фото: Freepik.com)

Яке освітлення корисне для очей?

Світло буває різного кольору і різного ступеня яскравості.

У кімнатах рекомендується використовувати джерела світла різної колірної температури, оскільки науково доведено, що колірна температура прямо впливає на наш фізичний і психоемоційний стан.

Найкомфортніше для людини - м'яке тепле сонячне світло. Заведено вважати, що світло ділиться на:

тепле (від 2700 до 3000 Кельвінів),

нейтральне (3000-4000 К)

холодне (4000-6500).

Джерелами штучного теплого світла можуть стати лампи розжарювання і світлодіоди. Саме вони найменше напружують наші очі. Для людських очей оптимально нейтральне або тепле освітлення з колірною температурою від 2700 до 4500 К - залежно від призначення того чи іншого приміщення.

Концентрації та робочому настрою сприяє нейтральне світло (воно ідеально підійде для кабінету та зони, де дитина робить уроки). Відчуття затишку і релаксації забезпечить тепле світло (воно оптимальне для спальні або вітальні).

Під час купівлі лампочок для світильників у вашому домі завжди звертайте увагу на їх колірну температуру, оскільки освітлення понад 5000 Кельвінів може викликати зоровий дискомфорт і загальну втому.

Найкращий варіант для освітлення в домі та офісі - LED лампочки (фото: Freepik.com)

Яку лампочку обрати?

Сьогодні ринок пропонує великий вибір безпечних і енергоефективних джерел світла. Лампочки мають різні ціни і слугують для різних цілей. Ці варіанти включають таке:

Теплі лампи розжарювання. Це традиційні лампочки, які забезпечують рівне світло без мерехтіння. Зазвичай вони найдешевші, але ці лампочки не енергоефективні, тому в довгостроковій перспективі вони коштують дорожче енергозберігаючих аналогів.

Галогенні лампочки. Хоча цей тип ламп більш економічний, ніж попередній, але в країнах ЄС їх заборонили через низьку енергоефективність. Також були проведені дослідження, що показали, що значна частина УФ-променів від галогенних ламп випромінюється у шкідливому для здоров'я UVC діапазоні.

Світлодіодні лампочки. Це найбільш енергоефективні джерела світла, але вони дорожчі за лампочки розжарювання. Про світлодіодні лампи існує багато міфів, однак вони не виробляють УФ-променів.

Компактні люмінесцентні лампи (CFL або "економки"). Вони виробляють менше УФ-променів і є більш енергоефективними, ніж яскраво-білі лампи розжарювання та люмінесцентні лампи. Вони менш енергоефективні, ніж світлодіодні лампи, але зазвичай коштують дешевше.

З усього вищезгаданого можна зробити висновок, що на сьогодні найкращим варіантом для освітлення в домі та офісі будуть LED лампочки. Вони екологічно безпечні, енергоефективні і не мають шкідливого впливу на здоров'я.