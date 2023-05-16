Куріння кальяну багато українців вважають безпечним і гадають, що це не шкідливо. Це зовсім не так.
У Центрі громадського здоров'я розповіли українцям ризики куріння кальяну, про які мало хто знає.
По-перше, кальян - це тютюновий виріб, що містить нікотин. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що один сеанс куріння кальяну завдає такої ж шкоди, як сто викурених цигарок.
Курець кальяну вдихає в 30-40 разів більше диму, ніж той, хто палить звичайні цигарки.
Смачно-ароматичні суміші (тютюн) для кальяну також покликані полегшити вдихання більшої кількості диму.
Крім того, тривале вживання кальяну безпосередньо пов'язане з нікотиновою залежністю, що може спричинити вживання кількох тютюнових виробів одночасно.
Пам'ятайте, що безпечного куріння не існує.
До речі, куріння кальяну в приміщенні – найпоширеніше порушення антитютюнового закону.
Токсичні речовини тютюну та диму кальяну можуть частішати пульс, підвищувати артеріальний тиск та викликати серцево-судинні захворювання – ішемічну хворобу серця та серцеву недостатність. Куріння кальяну призводить до зниження легеневої функції та вважається фактором ризику хронічної обструктивної хвороби легень.
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