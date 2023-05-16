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Ризики куріння кальяну, про які мало хто знає

Фото: Чому кальян небезпечний для здоров'я (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Куріння кальяну багато українців вважають безпечним і гадають, що це не шкідливо. Це зовсім не так.

У Центрі громадського здоров'я розповіли українцям ризики куріння кальяну, про які мало хто знає.

Чим небезпечний кальян

По-перше, кальян - це тютюновий виріб, що містить нікотин. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що один сеанс куріння кальяну завдає такої ж шкоди, як сто викурених цигарок.

Курець кальяну вдихає в 30-40 разів більше диму, ніж той, хто палить звичайні цигарки.

Смачно-ароматичні суміші (тютюн) для кальяну також покликані полегшити вдихання більшої кількості диму.

Крім того, тривале вживання кальяну безпосередньо пов'язане з нікотиновою залежністю, що може спричинити вживання кількох тютюнових виробів одночасно.

Пам'ятайте, що безпечного куріння не існує.

До речі, куріння кальяну в приміщенні – найпоширеніше порушення антитютюнового закону.

Кальян – дуже шкідливий для здоров'я (facebook.com/phc.org.ua)

Для довідки

Токсичні речовини тютюну та диму кальяну можуть частішати пульс, підвищувати артеріальний тиск та викликати серцево-судинні захворювання – ішемічну хворобу серця та серцеву недостатність. Куріння кальяну призводить до зниження легеневої функції та вважається фактором ризику хронічної обструктивної хвороби легень.

Як ми раніше повідомляли, кардіолог розповіла всю правду про вейпи, електронки і "одноразки".

Також ми писали також про міфи щодо електронних сигарет.

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