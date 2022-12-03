До Різдва встигнете: як правильно худнути перед святами

Для шлунку це велике навантаження, тому зараз саме час привести своє харчування до ладу. А як бонус ще й приберете зайві кілограми та сантиметри!

Що варто споживати?

Експерт з питань харчування Стефані Єйтс радить купувати сезонні продукти, оскільки вони мають не тільки кращий смак, але й нижчу ціну.

"Простий спосіб не відставати від сезону - це стежити за цінами на продукти в супермаркетах. Коли ціни падають, це зазвичай свідчить про те, що сезон наближається, тоді як високі ціни є хорошим показником того, що їжа не по сезону", - пояснила вона.

Що стосується фруктів, Стефані запропонувала ожину, груші та гранати, оскільки вони не тільки будуть найдешевшими, але й будуть набагато яскравішими на смак, адже їх не зірвали з дерева недостиглими.

Гранати допомагають зменшити запалення в організмі (фото: Freepik)

З овочів Стефані рекомендувала вибрати гриби, перець, руколу та кабачки.

Гриби є чудовим джерелом клітковини та білка, які допомагають спалювати жир в організмі. Перець прискорює метаболізм, а також знижує апетит, рукола дуже низькокалорійна, а кабачок містить велику кількість клітковини.

Також можна звернути увагу на гарбуз. Як і морква, він містить багато бета-каротину, не кажучи вже про вітаміни С, Е, залізо та фолієву кислоту, які зміцнюють вашу імунну систему.

Гарбуз допомагає імунним клітинам краще боротися з мікробами (фото: Freepik)

Які напої прискорюють метаболізм?

Дієтолог Пем Мейсон поділилася, що допомогти в цьому можуть два види натурального чаю. Найбільше це притаманно чорному та зеленому сортам напою.

"Новий звіт моїх колег з Чайної консультативної групи показує, що щоденне вживання чорного або зеленого чаю може допомогти збільшити споживання поліфенолів", - сказала вона.

Це природні біоактивні рослинні сполуки, які допомагають стабілізувати рівень цукру в крові та зменшити запалення, Дослідження також показало, що поліфеноли чаю допомагають контролювати вагу, зменшуючи всмоктування жирів і вуглеводів.

Чай є напоєм, який прискорює метаболізм (фото: Freepik)

За словами дієтолога, зелений чай також допомагає прискорити метаболізм у деяких людей. Хоча поліфеноли чорного чаю в деяких експериментах показали свою ефективність краще.

"Дослідження за участю 111 жінок і чоловіків, які п'ють чай, показало, що регулярне вживання чорного чаю протягом трьох місяців покращує вагу тіла та розподіл жиру в організмі порівняно з контрольним напоєм, що містить кофеїн", - пояснила вона.