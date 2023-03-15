У Рівному з'явилися релігійні білборди "про аборти та прокляття нації": спалахує скандал (фото)
Мешканці міста Рівного помітили значну кількість релігійних білбордів, які говорять про боротьбу з абортами та прокляття нації. На думку рівнян, такі висловлювання є принизливими. Церква ж каже, що просто інформує громадян.
Про це йдеться на сайті "Суспільного. Рівне".
Які білборди спантеличили рівнян
На вулицях Рівного з'явилися гігантські банери релігійного характеру з написами на кшталт "Аборти приводять націю до прокляття". Встановлення білбордів стало ініціативою місцевої церкви "Христос є відповідь".
Автором ідеї став пастор церкви Тарас Сень, який зазначає, що білборди наголошують на відповідальності за свої вчинки перед Богом, зокрема за аборти.
У Рівному встановили релігійні білборди, які принижують мешканців (фото: suspilne.media)
"Аборт - це вбивство, це не тільки точка зору Бога, Біблія про це говорить. Коли вбивають людину ні за що - через це приходить прокляття. Прокляття - це відсутність Божого благословіння, тому ми у міру своїх сил попереджуємо людей. Ми людей не принижуємо білбордами - просто інформуємо", - прокоментував пастор для "Суспільного".
Багато мешканців міста вважають, що такі написи порушують права громадян і зачіпають інтереси осіб, які могли пережити сексуальне насилля.
Окрім абортів, пишуть про корупцію, крадіжки та інші речі (фото: suspilne.media)
У Рівненській Держпродспоживслужбі, яка здійснює контроль за комерційною рекламою, кажуть, що за зміст повідомлення несе відповідальність його розповсюджувач.
Варто зазначити, що білборди релігійного змісту сьогодні є явищем, врегулювання якого в законодавстві немає. Тобто контролювати саме зміст реклами неможливо, а прибрати білборди можна лише в судовому порядку.
За законом прибрати білборди можна лише через судовий позов (фото: suspilne.media)
Як відреагували мешканці Рівного
У коментарях у соціальних мережах проявляється здебільшого негативне ставлення до таких банерів.
- Ставлюся до таких білбордів, як до пасивного психологічного насилля.
- Задовбали, святенники. Нехай почнуть із власних вірян, які грішать так, що аж гай гуде...
- Коли бачиш такі тексти, думаєш, що у Рівному великі проблеми.
- Який мер, такі білборди.
Щоправда, знайшлися й ті, хто підтримав ініціативу. Проте таких користувачів виявилося в рази менше.
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