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У Рівному вилікували пацієнта із рідкісним захворюванням: як це вдалось зробити

Рівне, Вівторок 07 листопада 2023 13:38
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У Рівному вилікували пацієнта із рідкісним захворюванням: як це вдалось зробити Пацієнта з рідкісним захворюванням вилікували у Рівному (фото: facebook.com/RivneODL)
Автор: Тетяна Самарук

У Рівному провели кісткову пластику, щоб допомогти пацієнту з кістою плечової кістки. Захворювання вважається дуже рідкісним.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Рівненської обласної дитячої лікарні у Facebook.

Деталі

До лікарні звернувся пацієнт, у якого був перелом плечової кістки. Лікарі під час рентгенографії виявили кісткову кісту плечової кістки.

Захворювання вважається рідкісним, його частота 1,4:10000 на рік.

Проаналізувавши розмір кісти та враховуючи вік пацієнта, хірурги вирішили провести кісткову пластику кісти за допомогою кісткового трансплантата.

Такий метод лікування зазвичай застосовується за наявності кіст середнього та великого розміру.

Завданням медиків було "очистити" порожнину кістки від патологічного вмісту та запломбувати її кістковим алотрансплантатом.

Рентгенограма після операції показали повну ліквідацію кісти. Вже через 10 місяців пацієнт повністю повернувся до нормального життя.

Що відомо про кісткову кісту

Кісткова кіста - це захворювання, що характеризується наявністю порожнини в кістці, заповненої рідиною. У зв'язку з цим, порушується рух крові, згодом - активізуються патогенні речовини, які руйнують структуру.

За типом, це захворювання належить до пухлиноподібних хвороб.

У Рівному вилікували пацієнта із рідкісним захворюванням: як це вдалось зробитиУ Рівному вилікували пацієнта із рідкісним захворюванням: як це вдалось зробитиУ Рівному вилікували пацієнта із рідкісним захворюванням: як це вдалось зробити

Пацієнта з рідкісним захворюванням вилікували у Рівному (фото: facebook.com/RivneODL)

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