У Рівному дівчина після закінчення школи отримала понад 1000 доларів премії: за що її нагородили

За чудові знання у навчанні дівчина при цьому ще й отримала від влади чималу премію.

Яка сума премії

Премію дівчина, яка тільки закінчила школу, отримала за результати мультипредметного тесту. Вона набрала максимальну кількість балів.

Тому за це вона отримає одноразову стипендію на суму 45 тисяч гривень. Таке рішення ухвалили на міському виконкомі. Раніше його представники анонсували нагороду для тих учнів, які складуть мультимедійний тест на максимальний бал і підуть вчитися у виш Рівного.

Зазначимо, що цьогоріч максимальні 600 балів з української мови, історії України та математики отримали 4 учні. Однак, лише одна дівчина вирішила навчатися у Рівному, тому й отримає премію.

Додамо, що МОН показало статистику найвищих результатів тестування під час основної сесії мультитесту (200 балів):