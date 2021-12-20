Эти ритуалы в день зимнего солнцестояния помогут исполнить самые заветные желания

Вырастите растение из семена

Прогуляйтесь в этот день до цветочного магазина и купите любые семена. Дома выберите самое сильное и красивое семя, положите его во влажную ткань и подержите в ладонях, загадывая желание и представляя, как оно прорастает и пускает крепкие корни.

После этого посадите семя в горшок с землей и ухаживайте за ним, а весной пересадите семя (или проросший росток) под любое не засохшее дерево. Согласно поверью, через месяц после этого желание начнет сбываться.

Гадание на воде

Это очень приятный релакс-ритуал. Приготовьте себе ванную с ароматическими маслами и морской солью. Принимайте ее при свечах, потушив свет.

А чтобы узнать, какое желание сбудется в следующем году, пересыпьте соль для ванной разных цветов в непрозрачные баночки. Вытащите одну из них не глядя и добавьте в воду.

Красный или розовый цвет будут означать любовь, зеленый - здоровье, синий или голубой - удачу в карьере, фиолетовый - мудрость, а желтый - богатство.

"Мужчина мечты"

Составьте список качеств желаемого гипотетического партнера, начиная от внешности и заканчивая жизненными приоритетами. Причем, чем конкретнее описание, тем лучше.

Закончив список, прочтите его вслух, создавая у себя в голове образ этого мужчины. Сожги этот список с листом шалфея. Но помните - конкретного человека загадывать нельзя.

Пирог с монеткой

Чтобы не знать проблем с деньгами, рекомендуется испечь (в крайнем случае, купить) круглую булку и положить в нее "начинку" в виде монетки. После положить ее на подоконник, а утром булку нужно разломить, достав монетку.

Теперь она - ваш талисман на весь год. Носите ее в кошельке, а хлебом покормите птиц.

"Елка желаний"

Нарядите новогоднее дерево в этот день. Каждая игрушка должна что-то символизировать. Таких на елке должно быть 12, например, Купидон с луком и стрелами, золотые монетки, домики и машинки, пальмы, символизирующие путешествия, крошечный младенец и так далее.

После новогодней ночи каждый день снимайте по одному талисману и прячьте в отдельную коробочку. При этом думайте о своих мечтах так, будто они уже исполнились.