Рисовал сердца и угрожал все взорвать: детали странного дебоша в Киеве

В Киеве неадекват устроил погром (Коллаж РБК-Украина)

Хулигана в Киеве пришлось задержать с помощью спецназа и психолога

В Киеве неадекватный мужчина устроил погром в одном из домов по бульваре Леси Украинки. Мужчина зашел в подъезд дома №28а и начал все громить. Кроме того, он сообщил перепуганным жителям, что у него есть граната и он собирается все взорвать.

Странный дебош начался около 8 вечера и перепуганные жители вызвали полицию, а те в свою очередь – спецназ КОРД и психологов. Как сообщает издание "Информатор", мужчина сначала кружил вокруг дома, потом начал бить припаркованные возле дома автомобили. После этого он зашел в подъезд дома и начал там все ломать – оборвал провода интернета, электроэнергии, ломился в квартиры, выбил окно парадного и облил несколько дверей неизвестной жидкостью.

На одной из дверей он нарисовал сердце пенкой для бритья, а возле дверей другой квартиры оставил часть детской куклы. Что стало причиной нападения на этот дом – неизвестно.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию и сначала пустили к дебоширу психолога. После этого – спецназ КОРД. Мужчину удалось обезвредить и задержать уже на верхних этажах подъезда. При обыске гранату у него не нашли. Также нет подтверждения информации о том, что хулиган – ветеран АТО.

По данным полиции, мужчина родом с Западной Украины, в Киеве находился на заработках. Дебошира задержали и увезли в отделение. К счастью, в результате инцидента, пострадавших нет.

В Киеве неадекватный мужчина устроил погром на бульваре Леси Украинки