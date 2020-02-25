В киевском ТЦ неадекват-поклонник "русского мира" устроил дебош (видео)

В одном из киевских торговых центров разгуливал поклонник "русского мира"
В киевском торговом центре "Гулливер" заметили неадекватного мужчину. Инцидент произошел в супермаркете "Сильпо", который находится в этом ТЦ. Поклонник "русского мира" кричал во весь голос: "Россия, вперед". Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook и опубликовали видео.
В ролике показано, как буйного мужчину пытаются утихомирить прохожие в супермаркете, он вырывается из их рук и продолжает кричать приветствие России.
"Похоже, что этот чувак, который изображен на видео - это то Андрюха, которого звал обнаженный чувак на Голосеевском проспекте", - подписали видеоролик в сети.
В киевском ТЦ заметили неадеквата (Киев Оперативный)
Украинцы отреагировали на мужчину в ТЦ в комментариях и высказали свое мнение.
Скриншот комментариев