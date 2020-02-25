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В киевском ТЦ неадекват-поклонник "русского мира" устроил дебош (видео)

STYLERЖизнь    25.02.2020 - 10:27
В киевском ТЦ неадекват-поклонник "русского мира" устроил дебош (видео)
В киевском ТЦ заметили поклонника "русского мира" (Коллаж РБК-Украина)

В одном из киевских торговых центров разгуливал поклонник "русского мира"

В киевском торговом центре "Гулливер" заметили неадекватного мужчину. Инцидент произошел в супермаркете "Сильпо", который находится в этом ТЦ. Поклонник "русского мира" кричал во весь голос: "Россия, вперед". Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook и опубликовали видео.

В ролике показано, как буйного мужчину пытаются утихомирить прохожие в супермаркете, он вырывается из их рук и продолжает кричать приветствие России.

"Похоже, что этот чувак, который изображен на видео - это то Андрюха, которого звал обнаженный чувак на Голосеевском проспекте", - подписали видеоролик в сети.

В киевском ТЦ заметили неадеквата (Киев Оперативный)

Украинцы отреагировали на мужчину в ТЦ в комментариях и высказали свое мнение.

  • Видно добре гепнувся з турніка і радянській армії. А взагалі, які не чемні люди, не дали людині висловити власну думку до кінця. Може людина хотіла сказати—"Росія вперед ногами», або "Росія вперед на мій кулак" (він же так кулак виставляв, напевно пропонував наштирхнутися)?)))) Ну що за звичка перебивати людину?)))
  • Трошечки країну переплутав. Депортуйте нещасного, бачите як йому тут погано організм потребує російського повітря.
  • Ватничек потерялся, как всегда. За поребрик.

В киевском ТЦ неадекват-поклонник &quot;русского мира&quot; устроил дебош (видео)Скриншот комментариев

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