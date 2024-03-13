Ярина Чорногуз пояснила, чому військовим потрібно йти в політику

Про це вона заявила в випуску проекту " Станція Краматорськ ", який робиться спільно Центром протидії дезінформації РНБО та Укрінформ.

"Деякі (військовослужбовці, - ред.) повинні обов'язково бути у політиці. Але дуже важливо, щоб це були саме бойові військові. Військовий - не запорука того, що це хороша і порядна людина. Але, наприклад, військовий, який пройшов полон, пройшов бойові, який пережив поранення, особливо ті, хто має якісь серйозні втрати у тілі, вони будуть мати зовсім інший рівень відповідальності на цих посадах, ніж ті, хто це не пройшов", - сказала військова.

Вона також наголосила, що попри бойовий досвід, у свій роботі в політиці військові не будуть ігнорувати цивільні питання. За словами Чорногуз, військовий, повертаючись з фронту, фактично "пізнає цивільне життя заново", тому може мати інше бачення певних проблем і вирішувати їх успішніше.

"Військові можуть бути набагато успішнішими у розвитку якихось загальних тем. Тому що, коли ти звідти приїжджаєш, бачиш, за що віддають життя, тебе бісить буквально кожна дрібниця. Бісить, наприклад, що немає зручного заїзду для коляски, бісить нечутливість іноді правоохоронних органів, установ. Дратує нечутливість. І в тебе до неї менша толерантність, бо ти бачив за це плату кров'ю. це можливість оновити нашу політику, зробити її більш відповідальною", - сказала Чорногуз.

Нагадаємо, Ярина Чорногуз - військова медикиня, розвідниця Збройних сил України, поетеса Ярина Чорногуз, отримала берет морпіха навесні 2021 року. До цього служила за контрактом і була волонтеркою батальйону "Госпітальєри". Брала участь у боях за Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасну та Бахмут.

Ярина є авторкою збірок віршів "Як вигинається воєнне коло" та "desaein: оборона присутності". Нагороджена медалями "За військову службу Україні" та "За врятоване життя".