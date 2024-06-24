"Рибні хвостики": рецепт закуски з рибою у вафельних ріжках

Ця хрустка зовні і ніжна всередині закуска з рибою за своєю формою нагадує хвости риб - через що й отримала свою назву. За принципом приготування "Рибні хвостики" досить легкі - начинка з рису, овочів та риби викладається у вафельний ріжок та обсмажується до золотавої скоринки.

Про те, як готувати закуску "Рибні хвостики", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний Telegram-канал "рецепти від mil_alexx".

Що потрібно для закуски "Рибні хвостики"

Для того, щоб приготувати таку легку страву для перекусу, потрібні наступні інгредієнти:

сардини - 2 банки;

варений рис - 400 г;

цибуля - 1 шт.;

морква - 1 шт.;

вафельні ріжки - 6 шт.;

яйця - 2 шт.;

молоко - 50 мл;

олія - 50 г;

сіль - до смаку;

перець - до смаку.

Як готувати закуску "Рибні хвостики"

Приготуйте начинку для закуски - для цього відваріть рис, готового має бути 400 г, проте можна взяти менше рису та більше інших складників, до вашого смаку.

Якщо рис злегка перевариться, це аж ніяк не зіпсує страву - адже рис буде перемішуватися із сардинами. Приготуйте засмажку з овочів - для цього помийте і почистьте моркву, очистьте цибулю.

Моркву натріть на великій терці, а цибулю подрібніть на якомога менші шматочки. Розігрійте в глибокій пательні 2-3 ст. л. олії, та всипте цибулю. Смажте її протягом декількох хвилин, до розм'якшення.

Після цього додайте натерту моркву, перемішайте і смажте протягом 6-7 хвилин, до розм'якшення. Пересипте готові овочі до миски з рисом.

З сардин злийте рідину та додайте їх до решти інгредієнтів. Краще обирати рибні консерви без кісточок, щоб вони не псували текстуру і смак начинки. Саму ж рибу можна обирати до свого смаку.

Ретельно перемішайте всі інгредієнти начинки - та щільно наповніть готовою сумішшю вафельні ріжки. Розігрійте решту олії в пательні.

В цей час в окремій мисці збийте яйця з молоком до однорідної консистенції для кляру. Занурте кожен вафельний ріжок у кляр. Після цього обсмажте "хвостики" з кожного боку на середньому вогні до хрусткої золотистої скоринки.

Готову закуску викладіть на паперовий рушник чи серветку, щоб прибрати зайве масло. Зачекайте, доки закуска злегка охолоне - і можна їсти.