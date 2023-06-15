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Рибалка упіймав 3-метрового сома. Дивіться, як виглядає цей гігант

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Італія, Четвер 15 червня 2023 09:01
Рибалка упіймав 3-метрового сома. Дивіться, як виглядає цей гігант Італієць упіймав величезного сома (фото ілюстративне: freepik)
Автор: Василина Копитко

В Італії рибалка упіймав гігантського сома, завдовжки майже 3 метри. Чоловікові знадобилося 40 хвилин, щоб витягнути величезну здобич з річки По. Ця риба, ймовірно, стане світовим рекордом у своїй категорії.

Про це пише Smithsonian Magazine.

Італійський сом-гігант

Італійський рибалка Алесандро Б'янкарді у той день відчув потужне клювання, а коли почав витягувати здобич з води, то зрозумів, що йому важко впоратись. Рибалці знадобилося аж 40 хв, аби витягнути річкового монстра.

Гігантський сом завдовжки сягав 2 м 85 см. Це найбільший улов Алесандро за 23 роки, що він займається рибальством.

Б'янкарді зазначає, що не став зважувати рибу, щоб не завдавати сому додаткового стресу. Чоловік випустив рибу назад в річку. Він пояснив, що не захотів вбивати гіганта, адже колись цей сом може доставити іншому рибалці таку ж радість, як і йому.

Рибалка упіймав 3-метрового сома. Дивіться, як виглядає цей гігантРибалка упіймав 3-метрового сома. Дивіться, як виглядає цей гігантРибалка упіймав 3-метрового сома. Дивіться, як виглядає цей гігантРибалка упіймав 3-метрового сома. Дивіться, як виглядає цей гігантРибалка упіймав 3-метрового сома. Дивіться, як виглядає цей гігантАлесандро Б'янкарді упіймав майже 3-метрового сома (фото: Instagram.com/madcat_fishing)

Риба може стати світовим рекордом

Заміри довжини риби та фотодокази Б'янкарді відправив до Міжнародної асоціації рибалок (IGFA). Однак має пройти деякий час, перш ніж експерти офіційно підтвердять і зареєструють рекорд. Риба претендує на рекорд асоціації за тривалістю вилову та випуску.

Якщо виміри рибалки підтвердяться, цей гігантський сом буде на 4 см довшим, ніж поточний рекордсмен у цій категорії. Попереднього володаря рекорду також упіймали в річці По.

Зазначається, що ця річка відома своїми гігантськими сомами. Наразі водойма перебуває під загрозою висихання, оскільки у цьому районі все ще продовжується посуха.

Вчені зауважують, що минулого літа рівень води в цій річці впав настільки, що оголилася баржа, що затонула за часів Другої світової війни. Взимку ситуація трохи покращилась, але весною рівень води досяг 30-річного сезонного мінімуму.

Раніше ми розповідали про те, чи дозволена в Україні риболовля з ночівлею під час воєнного стану.

Читайте також про те, які види риб сьогодні заборонено виловлювати.

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