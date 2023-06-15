Рибалка упіймав 3-метрового сома. Дивіться, як виглядає цей гігант
В Італії рибалка упіймав гігантського сома, завдовжки майже 3 метри. Чоловікові знадобилося 40 хвилин, щоб витягнути величезну здобич з річки По. Ця риба, ймовірно, стане світовим рекордом у своїй категорії.
Про це пише Smithsonian Magazine.
Італійський сом-гігант
Італійський рибалка Алесандро Б'янкарді у той день відчув потужне клювання, а коли почав витягувати здобич з води, то зрозумів, що йому важко впоратись. Рибалці знадобилося аж 40 хв, аби витягнути річкового монстра.
Гігантський сом завдовжки сягав 2 м 85 см. Це найбільший улов Алесандро за 23 роки, що він займається рибальством.
Б'янкарді зазначає, що не став зважувати рибу, щоб не завдавати сому додаткового стресу. Чоловік випустив рибу назад в річку. Він пояснив, що не захотів вбивати гіганта, адже колись цей сом може доставити іншому рибалці таку ж радість, як і йому.
Алесандро Б'янкарді упіймав майже 3-метрового сома (фото: Instagram.com/madcat_fishing)
Риба може стати світовим рекордом
Заміри довжини риби та фотодокази Б'янкарді відправив до Міжнародної асоціації рибалок (IGFA). Однак має пройти деякий час, перш ніж експерти офіційно підтвердять і зареєструють рекорд. Риба претендує на рекорд асоціації за тривалістю вилову та випуску.
Якщо виміри рибалки підтвердяться, цей гігантський сом буде на 4 см довшим, ніж поточний рекордсмен у цій категорії. Попереднього володаря рекорду також упіймали в річці По.
Зазначається, що ця річка відома своїми гігантськими сомами. Наразі водойма перебуває під загрозою висихання, оскільки у цьому районі все ще продовжується посуха.
Вчені зауважують, що минулого літа рівень води в цій річці впав настільки, що оголилася баржа, що затонула за часів Другої світової війни. Взимку ситуація трохи покращилась, але весною рівень води досяг 30-річного сезонного мінімуму.
Раніше ми розповідали про те, чи дозволена в Україні риболовля з ночівлею під час воєнного стану.
Читайте також про те, які види риб сьогодні заборонено виловлювати.