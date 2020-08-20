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В РФ "отравлен" оппозиционер Навальный: он без сознания

Четверг 20 августа 2020 08:23
В РФ "отравлен" оппозиционер Навальный: он без сознания
Алексей Навальный госпитализирован в больницу (фото: facebook.com.navalny)
Автор: Людмила Жукова

Алексей Навальный попал в больницу с токсическим отравлением

Российский оппозиционер Алексей Навальный госпитализирован в больницу с токсическим отравлением. Это произошло утром, 20 августа. Об этом в Twitter сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

"Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу", - написала пресс-секретарь.

Она рассказала, что оппозиционеру подлили что-то в чай. Он находится без сознания в реанимации.

"Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания", - сообщила Кира.

Пресс-секретарь вспомнила, что год назад с Навальным произошла такая же ситуация, когда он находился в спецприемнике.

Напомним, что в 2019 году Навального доставили в больницу из московского спецприемника с диагнозом острая аллергическая реакция, ее источник не был определен. Блогер находился в терапевтическом отделении. Его состояние оценивалось как удовлетворительное.

Как мы ранее писали, Алексей Навальный выступал за проведение нового референдума в Крыму по вопросу отделения от Украины.

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