В РФ "отруєний" опозиціонер Навальний: він без свідомості

Олексій Навальний госпіталізований в лікарню (фото: facebook.com.navalny)

Олексій Навальний потрапив у лікарню з токсичним отруєнням

Російський опозиціонер Олексій Навальний госпіталізований в лікарню з токсичним отруєнням. Це сталося вранці, 20 серпня. Про це в Twitter повідомила його прес-секретар Кіра Ярмиш.

"Сьогодні вранці Навальний повертався до Москви з Томська. В польоті йому стало погано. Літак екстрено сів в Омську. У Олексія токсичне отруєння. Зараз ми на швидкій їдемо в лікарню", - написала прес-секретар.

Вона розповіла, що опозиціонеру підлили щось в чай. Він знаходиться в реанімації без свідомості.

"Ми припускаємо, що Олексія отруїли чимось, підмішаним в чай. Це було єдине, що він пив з ранку. Лікарі кажуть, що токсин швидше всосався через гарячу рідину. Зараз Олексій без свідомості", - повідомила Кіра.

Прес-секретар нагадала, що рік тому з Навальним сталася така ж ситуація, коли він перебував у спецприймальнику.

Нагадаємо, що в 2019 році Навального доставили в лікарню з московського спецприймальника з діагнозом гостра алергічна реакція, її джерело не був визначений. Блогер перебував у терапевтичному відділенні. Його стан оцінювався як задовільний.

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